Gece muayenesini Türkiye sevdi

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Güner, basın mensuplarıyla dün gece iftarda buluştu. Doç. Dr. Güner, sağlığın başkenti dediği İstanbul'da 15 Milyon 750 bin kişilik bir şehirde sağlık hizmeti verdiklerini belirterek, yaptıkları icraatları tek tek anlattı:

DÜNYANIN SAĞLIK BAŞKENTİ

Dünyanın sağlık başkenti derken sadece kalabalık üzerinden değil 201 ülkeden 500 bin yabancının sağlık hizmeti almak için geldiği bir şehirden bahsediyoruz. Daha önce nitelikli yatak yüzde 48'miş. Şu anda otel konforunda yüzde 86'lara kadar ulaşmış nitelikli yatak kapasitemiz var.

2 SANİYEDE BİR AMELİYAT

2025 yılı bizim için yine rekorlarla başarılarla dolu bir yıl oldu. Geçen yıl 207 milyondan fazla muayene yaptık. Bunların 173 milyonu kamu kurumlarında oldu. 2 milyon 600 bin ameliyat yapıldı. İstanbul'da 2 saniyede bir ameliyat oluyor.

RANDEVU SORUNUNA ÇÖZÜM

Mesai dışı poliklinik uygulamaları ve hafta sonu poliklinik uygulamalarımızla beraber biz şu anda randevu problemini büyük bir oranda çözmüş durumdayız. Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi verilerini yolladı. Randevudan kaynaklı şikayetlerimiz yüzde 47 oranında düşmüş. Aynı güne bütün branşlarda randevu vermeye çalışıyoruz. Dermatoloji ve kardiyoloji branşlarımızda aynı haftanın içinde randevu verebiliyoruz.

YILDA 12 KEZ HEKİME GİDEN VAR

Muayene sayısını kişiye böldüğünüzde yılda 12 kez, biz doktora gidiyoruz. Örneğin ben geçtiğimiz sene hiç doktora gitmedim. Allah rahmet eylesin bir teyzemizi bulmuştuk, İstanbul'un rekortmeni. Bir senede 301 kere hekime gitmişti. Bizim artık hekime gitmeyi bir alışkanlıktan çıkartıp, sağlıklı kalmayı sistematiğe çevirmemiz lazım.

43 MİLYON GÖRÜNTÜLEME

Radyoloji görüntülemelerinden örnek vermek gerekirse 43 milyon görüntülemeden bahsediyoruz. Dünyada böyle bir hizmetle karşı karşıya kalmanızın mümkünatı yok. Şu anda Belçika'da, Hollanda'da, Fransa'da siz uzman hekime değil, aile hekimine bir aya yakın bir zamanda ulaşabiliyorsunuz. Buna uzman hekime ulaşmayı da eklediğinizde 6 aylık bir beklemeden bahsediyoruz.

EVDE SAĞLIK HİZMETİ

Bununla beraber sadece biz hastanemize gelenlere değil, evde sağlık hizmetleri ile de biz hastanemize gelemeyen yatalak hastalarımıza evlerinde sağlık hizmeti sunmaya devam ettik. 81 bin hastaya, 128 ekip ve 450 sağlık personeli ile biz evde sağlık hizmeti sunuyoruz.

HASTANEDEN EVE ÖZEL AMBULANS DÖNEMİ

Hastaneden eve hasta nakli uygulamasıyla ilgili Doç. Dr. Güner: "Tedavisi biten yaşlı, yatalak veya tekerlekli sandalyede olan hastalar için nakil sistemi oluşturduk. Hekiminiz 'Bu hastamızın evine nakil ambulansla gitmesi uygundur' dediği anda evine kadar götürüyoruz. 15 binden fazla hasta ücretsiz ambulansla evine ulaştırıldı."

DEPREME DAYANIKLI HASTANELER

Doç. Dr. Güner, 75 sağlık tesisi açtıklarını belirterek, şöyle dedi:"Yapımı devam eden 8 hastanemiz, yatırım programına aldığımız ihale sürecinde olan 10 hastanemizle beraber biz 46 bin yatağımıza ekstradan 12 bin yatak daha eklemiş olacağız. Silivri'sinden Sancaktepe'sine Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'nden, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne bu tesisleri bitirdiğimizde İstanbul'un hem depreme dayanıklı hem lüks hem de rahat bir şekilde özel hastane konforunda, otel konforunda hizmet sunduğu yerleri olacak."

360 POLİKLİNİKTE MESAİ DIŞI POLİKLİNİK HİZMETİ

Mesai dışı hizmet uygulaması hakkında konuşan Doç. Dr. Güner, "Randevu sorunu nasıl çözüldü diye aklınıza sorular gelebilir. Mesai dışı poliklinik uygulamalarına başladık. Hekimlerimizin ücreti karşılığında ekstradan çalışmalarına izin veren bir mevzuat yayınlandı. Bununla beraber biz 22.00'a kadar sağlık ve poliklinik hizmetini devam ettirdik. Sadece poliklinik değil, ameliyat hizmetleri, normal gündüz aldığınız hizmetlerin hepsi var. 47 kurumda, 34 ayrı branşta 360 poliklinikte mesai dışı hizmet verdik. Biz 1 milyon 330 bin randevu karşılamış durumdayız. Sadece iki 3 ayda ulaştığımız bu istatistiği 2026 yılında da devam ediyoruz" dedi.