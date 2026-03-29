Baharda saçlar daha çok dökülüyor

Duşta ele gelen saçlar, yastıkta kalan teller, aynada fark edilen seyrelmeler... Saç dökülmesi, kadın erkek fark etmeksizin birçok kişiyi etkileyen yaygın bir durum. Çoğu zaman mevsimsel ve geçici olsa da bazen hormonal değişimlerin, vitamin eksikliklerinin, bağışıklık sistemi hastalıklarının ya da yoğun stresin işareti olabiliyor. Saç kaybının genellikle paniğe yol açtığını belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Hicran Ercan Diker, "Saç dökülmesi ilk etapta ciddi bir hastalığı düşündürmez ancak uzun sürüyor, giderek artıyor ve belirgin incelme ya da açılma görülüyorsa bir dermatoloji uzmanına başvurmak önemli" dedi.

GÜNDE 50-100 TEL SAÇ KAYBI NORMAL

Saçın doğal bir büyüme döngüsü oyduğunu söyleyen Uzm. Dr. Diker şu bilgileri verdi: "Tellerin yaklaşık yüzde 85–90'ı 2-6 yıl sürebilen aktif büyüme evresindeyken yüzde 10-15'i dinlenme ve dökülme aşamasındadır. Bu nedenle günde 50-100 tel saç kaybı fizyolojik olarak normal kabul ediliyor."

VİTAMİN EKSİKLİKLERİ

Stres, yetersiz beslenme ve bazı kronik hastalıkların, saç köklerinin büyüme sürecini etkileyebileceğinden bahseden Uzm. Dr. Diker, "Özellikle ani stres, enfeksiyon, ameliyat ya da ağır bir hastalık sonrasında saçlar normalden daha erken dinlenme dönemine geçebilir ve buna bağlı olarak ani ve yaygın dökülme görülebilir. Beslenme eksiklikleri ve emilim sorunları da bu süreci etkiler. Demir, çinko, protein, B12, folik asit ve D vitamini eksiklikleri saçın sağlıklı uzamasını zorlaştırabilir. Diyabet, tiroit hastalıkları ve bağışıklık sistemiyle ilişkili bazı hastalıklar da saçın büyüme döngüsünü bozarak dökülmeye yol açabilir" dedi.

ERKEK TİPİ DÖKÜLMEDE TEPEDE AÇILMA

Erkeklerde en sık görülen saç dökülmesi tipinin genetik yatkınlıkla ilişkili olduğunu ve halk arasında erkek tipi dökülme olarak bilindiğini açıklayan Uzm. Dr. Diker, "Bu tip genellikle 20'li ve 30'lu yaşlarda başlar. Saç çizgisi şakaklardan geriye doğru çekilir ya da tepe bölgesinde açılma olur. Çoğu erkekte ailede benzer bir öykü bulunur. Kadınlarda ise dökülme daha çok saçın genelinde seyrelme şeklinde görülür" dedi.



MEVSİM GEÇİŞLERİNDE ARTIYOR

MEVSIM geçişlerinde, özellikle ilkbahar ve sonbaharda dökülmenin artabildiğini söyleyen Uzm. Dr. Diker, "Ancak saç çizgisinde belirgin bir açılma olmaz. Genellikle birkaç ay içinde dökülme kendiliğinden azalır ve yeni saç çıkışı görülür yani saçın kalınlığı ve hacminde ciddi bir değişiklik yaşanmaz. Buna karşılık günlük dökülmenin belirgin şekilde artması, saç ayrımının genişlemesi, tepe ya da şakaklarda gözle görülür seyrelme, saçın incelip hacmini kaybetmesi ve kaş, kirpik ya da vücut kıllarında azalma varsa bir uzmana başvurmak faydalı olur" diye konuştu.

MUAYENEDE SAÇ ÇEKME TESTİ YAPILIYOR

SAÇ dökülmesi tanısında, hasta öyküsünün dinlenmesinin çok kıymetli olduğunu dile getiren Uzm. Dr. Diker, "Dökülmenin ne zaman başladığı, artıp artmadığı, ailede benzer bir durum olup olmadığı ve eşlik eden hastalıklar sorgulanır. Muayenede saç çekme testi yapılarak, her çekişte ele gelen saç sayısına bakılır. Gerekli görüldüğünde hemogram, vücudun demir deposunu gösteren ferritin değeri, B12, folik asit, D vitamini ve tiroit hormonları gibi kan testleri istenir. Saçta yuvarlak açılmalar, kaş ya da kirpik kaybı veya ek bir sorun varsa farklı cilt hastalıkları da değerlendirilir" dedi.