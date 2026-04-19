60 yaş üzerine ‘ikinci bahar evi’

Yaşlı sağlığının halk sağlığının ana başlıklarından birisi olduğunu belirten İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner "Onun için biz şu anda bin 114'üncüsü açtığımız aile sağlığı merkezlerinde yaşlılara özel tarama programları gerçekleştiriyoruz" dedi.

ÖZEL BULUŞMA NOKTASI

Bununla beraber Fatih'te 'İkinci Bahar Evi' olarak nitelendirdikleri, demans, Alzheimer ve MS hastaları ile yaşlı popülasyona birebir hizmet veren pilot bölge uygulamasına başladıklarını söyleyen Doç. Dr. Güner, "İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı'nın destekleriyle beraber Fatih Belediyemizde sürdürdüğümüz bir 'İkinci Bahar Evi' var. Burada amacımız; insanlar yaşlandığında sağlıklarını kaybettiğinde değil, sağlıklı yaşlanmayı şimdiden onlara öğretmek" dedi.

6 GÜN SAĞLIK ATÖLYESİ

İkinci Bahar Evi'nin 'Yadigâr Kahvesi' ismiyle 60 yaş üzeri bireylerin özel bir buluşma noktası olarak tanındığını söyleyen Doç. Dr. Güner, şöyle konuştu: "Sadece Suriçi Fatih üyelik kartına sahip vatandaşların yararlanabildiği bu mekan haftanın 6 günü boyunca 10.00 ile 18.00 saatleri arasında misafirlerine kapılarını açıyor. Uzman rehberliğinde çeşitli terapiler ve danışmanlık hizmetleri sunuluyor. Sağlıklı beslenme ve egzersiz hakkında önemli bilgiler veriliyor."

'PALYATİF SERVİSLERİN SAYISINI ARTIRACAĞIZ'

İstanbul'da palyatif servislerin sayısını artıracaklarını belirten Doç. Dr. Güner, "Yoğun bakım hizmetini alabilecekleri ama acil hastayı takip edebileceğimiz yerler bunlar. Böylece yoğun bakım yükünü ve acil yükünü azaltabileceğimiz bir sistematiğe geçmeye çalışıyoruz" dedi.

AKŞAM POLİKLİNİĞİ ACİL SERVİSE BAŞVURULARI AZALTTI

Akşam polikliniklerinin, acil servis başvurularını yüzde 10 azalttığını söyleyen Doç. Dr. Güner, "Akşam poliklinikleri bu süreçte önemli bir rol üstlendi. Mesai dışı hizmet sunan akşam polikliniklerimiz sayesinde, gün içerisinde sağlık hizmetine erişemeyen vatandaşlarımıza alternatif bir hizmet alanı oluşturduk" dedi.

60 BİN KİŞİ GECE MUAYENESİNE GİTTİ

İstanbul genelinde yıl boyunca 1 milyon 332 bin 482 muayene gerçekleştirilirken, yalnızca ramazan ayında 60 binden fazla vatandaşın, bu kapsamda hizmet sunulduğunu söyleyen Doç. Dr. Güner, "Bu uygulama, acil servisler üzerindeki yoğunluğun azaltılmasına doğrudan katkı sağlamıştır" şeklinde konuştu.

GRİP AŞISI OLMA ORANI ÇOK DÜŞÜK

Geçtiğimiz kış aylarında yoğun bakımlarda ve servislerde mevsimsel bir dalgalanma olduğunu da belirten Doç. Dr. Güner, "Yatalak hastalar, yoğun bakımlarda, servislerde tedavi altına alınıyor. 'Grip aşısı olmuşlar mı?' diye baktık. Ve oranın çok düşük olduğunu gördük. Kış mevsiminde yaşlı, ek hastalığı olan, yatalak hastalar belli bir noktada servislerde ve yoğun bakımlarda tedavi altına alınıyor" dedi.