Kalbinizle dost musunuz?

Kalbin düzenli ve dengeli çalışması yalnızca dolaşım sistemini değil; beyin, böbrek ve akciğerler gibi organların da sağlığını olumlu etkiliyor. Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de kalp ve damar hastalıkları en yaygın ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alıyor ve ülkemizdeki her 3 ölümden biri kalp ve damar hastalıklarından kaynaklanıyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Serkan Akdağ, hayat tarzında yapılan birkaç küçük değişiklikle kalp sağlığının korunmasının mümkün olduğunu söyleyerek şu önemli tavsiyelerde bulundu...

SİGARA KALP KRİZİNİ ARTIRIR

Kalbin, vücudun tüm organlarına oksijen ve besin taşıyan kanı pompalayan hayati bir organ olarak, sağlıklı bir yaşamın temelini oluşturduğunu belirten Prof. Dr. Akdağ, "Özellikle sigara ve tütün ürünleri damar yapısını bozarak, kalp krizi ve inme riskini ciddi oranda artırabiliyor. Ayrıca bu alışkanlıkların genç yaşlarda edinilmesinin uzun vadeli sağlık sorunlarına da zemin hazırladığı tespit edilmiştir" dedi. Prof. Dr. Akdağ, kalp ve damar hastalıklarının oluşumunda en önemli risk faktörlerini şöyle sıraladı:

■ Genetik yatkınlık

■ Hipertansiyon

■ Diyabet ve yüksek kolesterol

■ Tütün ve alkol kullanımı

■ Dengesiz beslenme

■ Obezite

■ Hareketsiz yaşam tarzı

■ Yoğun stres

DÜZENLİ KALP KONTROLÜ ŞART

Düzenli kardiyak kontrollerin, kalp hastalıklarının erken teşhisinde kritik rol oynadığını da söyleyen Prof. Dr. Akdağ, "Elektrokardiyografi (EKG), ekokardiyografi (EKO), efor testi, holter ve koroner BT anjiyografi gibi tanı yöntemleri sayesinde kalbin elektriksel aktivitesi, yapısal özellikleri ve damar sağlığı detaylı şekilde değerlendirilir. Büyük ölçüde önlenebilir olan kalp ve damar hastalıkları alınan önlemler ve erken teşhis ile tedavi edilebilmektedir" dedi.

ZEYTİNYAĞI, SEBZE VE MEYVELER KALP DOSTU

Kalp sağlığını korumak için neler yapılması gerektiğini ise Prof. Dr. Akdağ, şöyle sıraladı:

■ Zeytinyağı, sebze ve meyveler, tam tahıllar ve çiğ kuruyemişler gibi kalp dostu besinlerin tüketilmesi kalp ve damar sağlığı için önemli önerilerin başında gelmektedir.

■ Buna karşılık işlenmiş gıdalar, aşırı tuz, yüksek yağ ve karbonhidrat içeren besinler ile fastfood tüketiminden kaçınılması gerekir.

■ Hareketsiz yaşam ve stres de kalp sağlığını olumsuz etkiliyor. Bunun için düzenli fiziksel aktivitenin de yapılması gerekir. Haftada en az 4 gün, 30 dakika tempolu yürüyüş ve haftada 3 gün yüzme gibi egzersizler kalp krizi ve inme riskini önemli ölçüde azaltır.