Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Sağlık Haberleri Zayıflama ilaçları pazarı patladı
Giriş Tarihi: 24.05.2026

Zayıflama ilaçları pazarı patladı

Çeşitli ülkelerde zayıflama ilaçlarına yönelik tüketim farklılık gösteriyor. Son dönemde zayıflama ilaçlarına en çok eğilim gösteren ülkelerden biri Rusya oldu

Zayıflama ilaçları pazarı patladı
  • ABONE OL

Rusya'da obezite tedavisinde kullanılan ilaçların satışları son bir yılda 2,5 kat arttı. DSM Group verilerine göre pazarın toplam hacmi 2025 sonunda 44,6 milyar rubleye ulaştı. Bu rakam yaklaşık 27 milyar 652 milyon Türk lirasına karşılık geliyor. Uzmanlar, 2026 yılında pazarın yüzde 70 daha büyüyerek 75 milyar rubleye çıkacağını tahmin ediyor.

YENİ NESİL ÜRÜNLER YÜKSELİŞTE
Pazardaki büyümenin merkezinde semaglutid içerikli ilaçlar bulunuyor. Ancak son dönemde tirzepatid bazlı yeni nesil ürünlerin hızla yükseldiği belirtiliyor. Rusya'da pazarın büyük bölümünü Promomed ve Gerofarm şirketleri kontrol ediyor. Her iki şirketin toplam satış payı yaklaşık yüzde 90 seviyesinde bulunuyor. Uzmanlara göre obezite ve tip 2 diyabet vakalarındaki artış da talebi büyütüyor. Tahminlere göre Rusya'da yaklaşık 25 milyon kişi obezite sorunu yaşıyor. Tip 2 diyabet tanısı konulanların sayısı ise 4,5 milyonu aşmış durumda. Uzmanlar, agresif reklam kampanyaları ve sosyal medya etkisinin de zayıflama ilaçlarına ilgiyi hızlandırdığını belirtiyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#RUSYA #TİP 2 DİYABET

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Zayıflama ilaçları pazarı patladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA