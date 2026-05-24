Zayıflama ilaçları pazarı patladı

Rusya'da obezite tedavisinde kullanılan ilaçların satışları son bir yılda 2,5 kat arttı. DSM Group verilerine göre pazarın toplam hacmi 2025 sonunda 44,6 milyar rubleye ulaştı. Bu rakam yaklaşık 27 milyar 652 milyon Türk lirasına karşılık geliyor. Uzmanlar, 2026 yılında pazarın yüzde 70 daha büyüyerek 75 milyar rubleye çıkacağını tahmin ediyor.

YENİ NESİL ÜRÜNLER YÜKSELİŞTE

Pazardaki büyümenin merkezinde semaglutid içerikli ilaçlar bulunuyor. Ancak son dönemde tirzepatid bazlı yeni nesil ürünlerin hızla yükseldiği belirtiliyor. Rusya'da pazarın büyük bölümünü Promomed ve Gerofarm şirketleri kontrol ediyor. Her iki şirketin toplam satış payı yaklaşık yüzde 90 seviyesinde bulunuyor. Uzmanlara göre obezite ve tip 2 diyabet vakalarındaki artış da talebi büyütüyor. Tahminlere göre Rusya'da yaklaşık 25 milyon kişi obezite sorunu yaşıyor. Tip 2 diyabet tanısı konulanların sayısı ise 4,5 milyonu aşmış durumda. Uzmanlar, agresif reklam kampanyaları ve sosyal medya etkisinin de zayıflama ilaçlarına ilgiyi hızlandırdığını belirtiyor.