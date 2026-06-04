Ağırlık kaldırmak erken ölüm riskini azaltıyor

Haftada 90 dakika ila iki saat arasında yapılan ağırlık ve direnç antrenmanlarının erken ölüm riskini önemli ölçüde azaltabileceği ortaya çıktı. Uzun yıllara yayılan yeni bir araştırma, düzenli kuvvet antrenmanlarının yalnızca kas ve kemik sağlığını değil, yaşam süresini de olumlu etkileyebileceğini gösterdi. İngiliz BBC kanalının haberine göre araştırmacılar, 147 bin 374 kadın ve erkeğin verilerini kapsayan üç büyük çalışmayı inceledi. Katılımcılar 30 yıl boyunca takip edildi. Analiz sonucu düzenli ağırlık veya direnç antrenmanı yapan kişilerin herhangi bir nedenden kaynaklanan erken ölüm riskinin, bu tür egzersizleri yapmayanlara kıyasla yüzde 13 düşük olduğu belirlendi. Çalışma, kuvvet antrenmanlarının özellikle kalp ve damar sağlığı üzerindeki etkilerine de dikkat çekti. Haftada 90 dakika ile iki saat arasında ağırlık çalışan kişilerde kalp krizi ve felç gibi kardiyovasküler hastalıklara bağlı ölüm riskinin yüzde 19 daha düşük olduğu görüldü. Nörolojik hastalıklardan kaynaklanan ölümlerde ise daha belirgin bir düşüş kaydedildi. Araştırmaya göre bunama ve benzeri hastalıklara bağlı ölüm riski yüzde 27 azaldı.En büyük fayda iki egzersiz türünün birleşiminde görüldü.

AEROBİK İLE DAHA DA ETKİLİ

Koşu, yüzme veya bisiklet gibi aerobik egzersizleri düzenli olarak yapan ve buna ağırlık çalışmasını ekleyen katılımcılarda erken ölüm riskinin yüzde 58'e kadar düştüğü tespit edildi. Buna karşılık araştırma, haftada iki saatin üzerinde yapılan kuvvet antrenmanlarının ek bir fayda sağlamadığına işaret etti. Bulgular, sağlık açısından en verimli sonucun orta düzeyde ve düzenli yapılan direnç egzersizlerinden elde edildiğini gösterdi. Kuvvet antrenmanlarının faydaları son yıllarda daha fazla ilgi çekiyor. Kas kütlesi ve kemik yoğunluğu yaş ilerledikçe doğal olarak azalırken, uzmanlar ağırlık çalışmalarının bu süreci yavaşlatabileceğini belirtiyor. Düzenli direnç egzersizlerinin düşme riskini azaltabildiği, hareket kabiliyetini koruyabildiği ve ileri yaşlarda bağımsız yaşamı desteklediği ifade ediliyor. Kuvvet antrenmanlarının faydaları son yıllarda daha fazla dikkat çekiyor. Kas kütlesi ve kemik yoğunluğu yaş ilerledikçe doğal olarak azalırken, uzmanlar ağırlık çalışmalarının bu süreci yavaşlatabileceğini belirtiyor. Düzenli direnç egzersizlerinin düşme riskini azaltabildiği, hareket kabiliyetini koruyabildiği ve ileri yaşlarda bağımsız yaşamı desteklediği ifade ediliyor.

İKİ SAATTEN FAZLA ANTRENMANIN EKSTRA FAYDASI YOK

YAPILAN araştırmada dikkat çekici bir dip not daha bulunuyor. Araştırmacılar, haftada iki saatten fazla kuvvet antrenmanı yapmanın aslında herhangi bir ek fayda sağlamadığını da tespit etti.

TOPLUM İÇİN GEREKLİ

SAĞLIK ve Refah Politikaları Strateji Lideri Tom Burton ise fiziksel aktivitenin daha sağlıklı toplumlar oluşturmanın temel unsurlarından biri olduğunu söyledi. Burton'a göre kuvvet temelli egzersizler, insanların daha uzun süre hareketli ve bağımsız kalmasına yardımcı olarak sağlık ve bakım hizmetleri üzerindeki yükü hafifletebilir.