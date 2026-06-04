Raf ömrü uzun gıdaya dikkat edin

Fransa
'da 110 bin kişiyle yapılan araştırma, katkı maddelerinin yüksek tansiyon riskini yüzde 29, kalp krizi ve inme riskini yüzde 16 artırdığını, şarküteri ürünlerinde tazeliği sağlayan sodyum nitritin doğrudan yüksek tansiyonu tetiklediğini ortaya çıkardı. Hazır sos, yoğurt, gazlı içecek, şekerleme, konserve ve gazlı içecekler hipertansiyon riskini yükseltiyor. İşlenmiş gıdalardan uzak durulmasını öneren Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Anais Hasenböhler, "Bir gıdanın raf ömrü ne kadar uzunsa, sizin ömrünüz o kadar kısa olabilir" dedi.