Tatilden sıkılan çocuklar kampta çalışsın

Uzun yaz tatilleri boyunca ebeveynler, çocukları için sürekli program hazırlamaktan yorgun düşüyor. Gençler uzun tatillerde ne yapacaklarını bilemiyor. Bu durum için Rusya'dan farklı ve dikkat çekici bir öneri geldi. TurkRus.com'un haberine göre Moskova Çocuk Hakları Ombudsmanı Olga Yaroslavskaya geçtiğimiz günlerde bu konu üzerinde dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Ombudsman, yaz aylarında çocukların çalışmaya yönlendirilmesi gerektiğini savundu ve "Sovyet dönemindeki çalışma kampları yeniden kurulabilir" önerisinde bulundu. Yaroslavskaya, özellikle haziran ayında çocukların boş kalmaması gerektiğini söyledi. Ombudsman, ebeveynlerin uzun yaz tatili boyunca çocukları için sürekli program hazırlayamadığını belirterek, gençlerin şehir içinde çeşitli işlerde çalışmasının yararlı olacağını ifade etti. Mevcut İş Kanunu'nun işverenlere ciddi kısıtlamalar getirdiğini söyleyen Yaroslavskaya, bu nedenle gençlerin istihdamının istenen düzeye ulaşamadığını kaydetti.

PARA AMAÇ OLMAMALI

Daha önce başarılı öğrencilere maddi ödül verilmesi fikrini de destekleyen Yaroslavskaya, çocuklar için paranın temel amaç haline gelmemesi gerektiğini vurgulamıştı.