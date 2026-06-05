Kedisiyle veya köpeğiyle uyuyanlar dikkat!

Araştırmalara göre kedisi veya köpeğiyle uyuyanlar önemli bazı risklerle karşı karşıya... Hollanda'nın Utrecht Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bir araştırma en büyük tehdidin mikroplar olduğunu ortaya koydu. Özellikle köpeklerin yatakta uyumasına karşı öne sürülen en güçlü argüman; pati, kuyruk tüy ve tükürük aracılığıyla yatağa çeşitli mikropların taşınması. Bu mikroplar arasında Salmonella ve E.coli gibi bakterilerin de yer aldığı tespit edildi. Ayrıca, uyku kalitesi açısından da tablo parlak değil. Trinity College'ın düzenlediği araştırmaya göre, evcil hayvanıyla uyuyanlar düşük uyku kalitesine sahip.