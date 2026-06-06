El kavrama gücü ile uzun ömür arasında bağlantı var

Araştırmalar, el kavrama gücü ile genel sağlık durumu ve yaşam süresi arasında ilişki bulunduğunu ortaya koyuyor. Science Alert'ın haberine göre; son yıllarda sosyal medyada sıkça gündeme gelen bu konu, bazı içeriklerde yalnızca kavrama gücünü artırmanın daha uzun yaşam sağlayabileceği yönünde yorumlanırken, uzmanlar bu ilişkinin doğrudan neden-sonuç bağlantısı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtiyor. Bilim insanlarına göre kavrama gücü, vücudun genel fiziksel dayanıklılığına dair önemli göstergelerden biri olarak kabul ediliyor. Ancak uzmanlar, sosyal medya ve bazı medya içeriklerinde araştırma sonuçlarının zaman zaman bağlamından koparılarak aktarıldığını ve bilimsel verilerin olduğundan daha kesin yorumlandığını ifade ediyor.

DİNAMOMETREYLE ÖLÇÜLDÜ

Araştırmalar, bir kişinin kavrama gücünün genel sağlık durumunun güçlü bir göstergesi olduğunu ve bu nedenle yaşam süresi hakkında fikir verebildiğini ortaya koyuyor. Ancak uzmanlara göre kavrama gücü uzun yaşamın nedeni değil. Ellerin güçlü olması kişiyi doğrudan daha sağlıklı yapmıyor. Bu durum daha çok vücudun genel dayanıklılığını; kas ve sinir sisteminin işleyişini, kalp ve damar sağlığını ve vücudun enerjiyi kullanma biçimini yansıtıyor. Araştırmacılar bu ilişkiyi incelemek için genellikle katılımcıların kavrama gücünü dinamometre adı verilen elde taşınabilen bir cihazla ölçüyor.

Daha sonra katılımcılar yıllar boyunca takip edilerek hangi hastalıklara yakalandıkları ve kaç yaşında hayatını kaybettikleri inceleniyor. Araştırmacılar erkeklerde 26 kilogramın, kadınlarda ise 16 kilogramın altındaki kavrama gücünü "kas zayıflığı" olarak tanımladı. Bu seviyelerin altında olan kişilerde genel ölüm riskinin yanı sıra kalp-damar hastalıkları, felç, solunum yolu hastalıkları, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) ve çeşitli kanser türlerinden ölüm riskinin de daha yüksek olduğu görüldü. Uzmanlara göre gençlerde kavrama gücünün yaşam süresi üzerindeki tahmin gücünün daha düşük olmasının nedeni ise çoğu genç bireyin zaten fizyolojik performans açısından üst seviyelerde bulunması. Yaş ilerledikçe ise insanlar arasındaki sağlık farkları belirgin şekilde artıyor. Ölçüm hataları aynı seviyede kalsa da sağlık durumundaki farklılıklar büyüdüğü için kavrama gücü ile sağlık arasındaki ilişki daha net görülüyor. Bu araştırmalarla ilgili uzmanlara göre sorun, bazı kişilerin bu araştırmaları aktarırken bilimsel verilerin sınırlarını aşmasıyla başlıyor. İki değişken arasındaki ilişki çoğu zaman nedensonuç ilişkisi gibi sunuluyor. Bu nedenle bazı kişiler yalnızca kavrama gücünü artırmaya yönelik egzersizlerin yaşam süresini uzatabileceğini iddia ediyor. Ancak iki değişkenin bağlantılı olması, birinin diğerine doğrudan neden olduğu anlamına gelmiyor.

SİHİRLİ FORMÜL DEĞİL

Uzmanlar, kavrama gücünü artırmanın tek başına uzun yaşamın "sihirli formülü" olmadığını vurguluyor. Kavrama gücü daha çok vücudun genel fizyolojik dayanıklılığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor ve asıl belirleyici olan da bu genel sağlık durumu oluyor. Yalnızca kavrama gücünü geliştirmek kişiyi otomatik olarak daha sağlıklı yapmıyor ya da yaşam süresini uzatmıyor.

ÖLÜM RİSKİ YÜZDE 20 ARTTI

40-69 yaş aralığında yaklaşık yarım milyon Britanyalı üzerinde yapılan bir araştırma, kavrama gücündeki her 5 kilogramlık düşüşün takip sürecinde ölüm riskini yaklaşık yüzde 20 artırdığını ortaya koydu. Takip süresi ise 10 yıla kadar uzandı.



İLERİ YAŞLARDA İLİŞKİ DAHA GÜÇLÜ

KAVRAMA gücü ile sağlık arasındaki ilişki tüm yaş gruplarında görülse de yaşlı bireylerde bu bağlantı çok daha belirgin hale geliyor. Araştırmalar, ileri yaşlarda kavrama gücünün ölüm riskinin yanı sıra kalp krizi, felç, düşme ve kemik kırıkları için de önemli bir gösterge olduğunu ortaya koyuyor. Bunun nedeni ise kavrama gücünün yaşa bağlı kas kaybı yani sarkopeni, fiziksel güç azalması ve dayanıklılık kaybını iyi yansıtması olarak gösteriliyor. Bu nedenle bazı bilim insanları kavrama gücünün ateş, nabız, solunum ve tansiyon gibi klasik sağlık göstergelerinin yanında "yeni bir yaşamsal belirti" olarak değerlendirilmesi gerektiğini savunuyor.