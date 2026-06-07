İşlenmiş gıda kolon kanseri riskini artırıyor

Bu hafta kanser üzerine düzenlenen bir konferansa sayfalarında yer veren Business Insider dergisi, özellikle genç yaşta ortaya çıkan kolon (kalın bağırsak) kanseri vakalarının arkasında yakan en büyük nedenlerden birinin işlenmiş gıdalar olduğunu vurguladı. Çok fazla işlenmiş gıda tüketen gençlerin kolon kanserine yakalanma riskinin çok ciddi boyutta artmış olduğunu belirtti. Dergiye konuşan konu üzerinde araştırmalar yapan Dr. Deepak Vadehra, "İşlenmiş gıdalarda kullanılan bazı yağların özellikle genç yaşlarda ortaya çıkan kolon kanseri vakalarıyla doğrudan ilişkili olduğunu tespit ettik. 1990'lı yıllarda görmediğimiz oranlarda genç, kolon kanseri teşhisiyle karşımıza çıkıyor. Yaptığımız incelemelerde özellikle beslenme şekillerinin birbiriyle benzer özellikler gösterdiğini fark ettik. Aşırı işlenmiş gıdaları ağırlıklı olarak tüketen gençlerin kolon kanserine yakalanma riskinin arttığını söyleyebiliriz. Çoğu vakada kanser ne yazık ki ilerleyen evrelerde tespit edilebiliyor. Bu da durumun çok acil bir şekilde ele alınması ve daha geniş araştırmalarla durumun netleştirilmesi gerektiği gerçeğini ortaya koyuyor" diye konuştu.

SAĞLIK KILAVUZLARINA GİRMELİ

Konu hakkında en detaylı araştırmaları yapan bilim adamları arasında yer alan Dr. Vadehra kolon kanserinin yanı sıra kolorektal (kolon ve rektum) kanser üzerinde de çalışmalar yürütüyor. Doktor, bu tür kanserlerin teşhislerinin yüzde 90'ının 50 yaş ve üstü kişilerde görüldüğünü dile getirirken, "50 yaş altında yani gençlerde de kolorektal kanser vakaları artıyor. Bu artış o kadar önemlidir ki, ulusal kılavuzlar artık ortalama risk grubunda olanlar için 45 yaşından itibaren kolorektal kanser taramasına başlanmasını öneriyor. Hatta aile öyküsü veya diğer risk faktörleri varsa daha genç yaşlarda başlanabilir. Ne yazık ki, bu 'genç yaşta başlayan' kanserler genellikle daha geç bir aşamada keşfedildiği için, gençlerde kolorektal kanser kaynaklı ölümler de artmaktadır" diye konuşuyor.