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Giriş Tarihi: 8.06.2026

Hangi bitkisel süt en iyisi?

Hangi bitkisel süt en iyisi?
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SÜT ürünlerine karşı alerjiniz mi var? Hayvansal ürünleri azaltmak mı istiyorsunuz? Yoksa sadece sütün tadını mı sevmiyorsunuz? Yerine seçebileceğiniz pek çok bitkisel alternatif var. Peki lezzet, besin değeri ve çevresel etki açısından hangi bitkisel sütü tercih etmelisiniz? Şef Day Radley, bu soruyu yanıtlamanın zor olduğunu söylüyor: "Aynı temel malzemeyi kullansalar bile markalar arasında büyük farklar olabilir." Ancak protein açısından en iyisi: Soya veya bezelye, kahve için en iyisi ise yulaf. Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.

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Hangi bitkisel süt en iyisi?
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