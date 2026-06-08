Uzun yaşam için telefonu bırakıp sosyalleşin

BAZI basit ve masrafsız alışkanlıklar sağlıklı yaşlanmayı destekliyor. Beslenme ve egzersizin yanı sıra, dolu bir sosyal yaşam da uzun ömür için olmazsa olmaz adımlardan biri. Health sitesi bilimsel verilere dayanarak sağlıklı ve uzun bir yaşam için 5 basit alışkanlığa yer verdi. Uzmanlar, söz konusu bu alışkanlıkların uzun ömürlü toplumların yaşam şekli olduğunu vurguladı.■ Sabahları telefonu bırakın ve bunun yerine sabah yürüyüşü yapmayı deneyin.■ Besin değeri düşük gıdaları meyve veya sebzeyle değiştirin.■ Her gece en az yedi saat kaliteli bir uyku çekin.■ Çevrenizle iyi sosyal bağlar kurun.■ İyimser olun.

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