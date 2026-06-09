Tükenmişliğe karşı 5 altın öneri

Sosyal medyada hızla yayılan yaşam tarzı içerikleri, yoğun çalışma temposu, günlük hayatın sorumlulukları, birçok kişinin zihinsel olarak tükenmiş hissetmesine neden oluyor. Uzmanlara göre sürekli çevrim içi olmanın yarattığı baskı ve bilgi akışı, artık insanların daha sakin ve bilinçli bir yaşam arayışına yönelmesinde etkili oluyor.

Bu nedenle son dönemde özellikle yaz aylarında 'mindfulness' yani bilinçli farkındalık odaklı yaşam alışkanlıklarına ilgi artıyor. Uzmanlar, ekran süresini azaltmak, doğayla daha fazla vakit geçirmek ve günlük rutinlerde yavaşlamaya alan açmanın ruh sağlığı üzerinde olumlu etkiler yaratabileceğini belirtiyor.

Vice'ın haberine göre; psikoterapist Mandolin Moody, "Pek çok insanın kişisel ve profesyonel tükenmişlik yaşadığı bir dönemde, bireyler önceliklerini ve günlük yaşamla kurdukları ilişkiyi yeniden değerlendiriyor" dedi.

Moody, farklı davranış terapileri üzerine aldığı eğitim sayesinde, yoğun geçen yaz döneminde uygulanan bilinçli farkındalık pratiklerinin danışanların özsaygısı, kaygı düzeyi, ruh hali, sosyal ilişkileri ve genel yaşam kalitesi üzerinde olumlu etkiler yarattığını belirtti.

Uzmanlara göre daha bilinçli ve dengeli bir yaz geçirmek için uygulanabilecek 5 temel yöntem bulunuyor.





1 Açık havada zaman geçirin

Uzmanlara göre doğayla temas kurmak önemli bir fark yaratabiliyor.

Moody, "Araştırmalar, insanların açık hava ortamlarıyla bilinçli şekilde etkileşime geçtiğinde daha güçlü bir bağlılık hissi yaşadığını, stres seviyelerinin düştüğünü ve sinir sisteminin daha iyi düzenlendiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.



2 Ekran süresini azaltın

Uzmanlara göre sosyal medyada sürekli olumsuz haber akışına maruz kalmak, bilinçli farkındalık geliştirmeyi zorlaştırıyor.

Sosyal medya uygulamalarını tamamen silmek gerekmese de ekran süresini azaltmak ve "gerçek dünyaya" dönmek kişinin hem kendisiyle hem de çevresiyle yeniden bağ kurmasına yardımcı olabiliyor.

Bu durum özellikle sabah saatlerinde daha büyük önem taşıyor çünkü güne nasıl başlandığı günün geri kalanını da etkileyebiliyor.

Moody, "Mümkün olduğunda danışanlarıma ekran süresini azaltmalarını öneriyorum. Sabah uyanır uyanmaz telefona bakmamak, e-postalarla dikkat dağıtmamak, olumsuz haber akışında kaybolmamak ve sosyal medyayla zihni aşırı uyarmamak önemli" dedi.

Uzmanlara göre bu alışkanlığı kırmak zor olsa da güne daha sakin başlamak, stres hormonlarının yükselmesini önlemek açısından hem zihinsel hem de fiziksel sağlık için kritik önem taşıyor.





3 Vücudunuzun sinyallerini dinleyin

Uzmanlar, kişinin kendisine "Bir şey ya da biri beni tüketiyor mu?", "Protein ağırlıklı bir öğüne mi ihtiyacım var?", "Daha fazla su içmeli miyim?" ya da "Kaslarım esnemek istiyor mu?" gibi sorular sormasının önemli olduğunu belirtiyor.

Moody, "Vücudunuzun ihtiyaçlarını anlamayı öğrenin. Bazen bedeniniz fiziksel beslenme, dinlenme, hareket ya da duygusal rahatlama istiyor olabilir" ifadelerini kullandı.

Uzmanlar ayrıca beslenme, hareket ve uyku gibi temel ihtiyaçların düzenli şekilde karşılanmasının da ihmal edilmemesi gerektiğini vurguluyor.

HER GÜN ŞÜKRETTİĞİNİZ ÜÇ ŞEYİ YAZIN



4 Topraklanma tekniklerini uygulayın:

Uzmanlara göre günlük tutmak gibi yöntemler her ne kadar "klişe" görünse de kişinin hem duygularını hem de kendi iç dünyasını daha iyi anlamasına yardımcı olabiliyor. Moody, "Her gün şükredilen üç şeyi yazmak ya da bir önceki gün yaşanan üç güzel olayı hatırlamak gibi basit alışkanlıklar kişinin ruh halini olumlu etkileyebilir" diye konuştu. Araştırmaların düzenli şükretme pratiklerinin daha yüksek yaşam memnuniyeti, daha güçlü psikolojik iyi oluş hali ve daha iyi fiziksel sağlıkla bağlantılı olduğunu gösterdiği belirtiliyor.

LOŞ IŞIKTA SAKİNLEŞTİRİCİ MÜZİKLER DİNLEYİN



5 Duyularınıza hitap edin:

Uzmanlara göre bilinçli farkındalığı artırmanın en keyifli yollarından biri de duyulara hitap eden küçük rutinler oluşturmak. Düşük ışık, güzel kokulu mumlar, yeni pişmiş kurabiyeler ya da sakinleştirici müzikler bu yöntemler arasında yer alıyor. Moody, "Günlerini daha yavaş ve sakin geçirmek isteyen kişiler için bir fincan kahve eşliğinde yavaşlamak, rahatlatıcı bir mum yakmak, sevilen bir müzik listesi dinlemek ya da yakınlarla kaliteli zaman geçirmek yaşam kalitesini artırabilir" değerlendirmesinde bulundu.