Kanserli çocukların beyaz melekleri

Bir çocuğun kanser tanısı alması, yaşamın pek çok alanını etkileyen zorlu bir sürecin başlangıcı anlamına geliyor. Tedavi yolculuğu boyunca çocuklar fiziksel ve duygusal açıdan önemli güçlüklerle karşı karşıya kalırken; aileler belirsizlik, kaygı ve yoğun stresle mücadele ediyor. Bu süreçte çocuk ve ailelerle en yakın teması kuran sağlık profesyonelleri ise tedavinin insani boyutunu güçlendiren önemli bir rol üstleniyor. Bu kapsamda Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV), Türkiye'nin 11 ilinden onlarca pediatrik hematoloji onkoloji hemşirelerini 'II. Ulusal Pediatrik Kanser Psikolojisi ve KAÇUV Çalışmaları Eğitimi' programında buluşturdu.

SANAT TERAPİSİ

Eğitimlerde, psikoonkoloji ve psikososyal bakım, pediatrik kanserde travma duyarlı iletişim, çocuk ve ailelerle etkili iletişim süreçleri, tanı ve tedavi dönemlerinde ortaya çıkan psikososyal ihtiyaçlar, palyatif bakım desteği, onkolojik sosyal hizmet uygulamaları, hastanede gönüllü çalışmaları, sanat terapisi, öz bakım ve mesleki dayanıklılık gibi başlıklar ele alındı. Ayrıca, vaka çalışmaları ve grup oturumlarıyla sahadan örnekler değerlendirildi. Sanat terapisi ve interaktif uygulamalar ise psikososyal bakımın farklı araçlarını deneyimlemelerine olanak sağladı.

BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM

Çocukluk çağı kanserinde psikososyal desteğin büyük önem taşıdığına dikkat çeken KAÇUV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İnci Yıldız, bir çocuğun kanser tedavisi boyunca ihtiyaç duyduğu desteğin, tıbbi uygulamaların çok ötesine uzandığını söyledi. Çocuğun duygusal dünyasının, ailesinin yaşadığı güçlüklerin ve sağlık profesyonellerinin taşıdığı sorumluluğun birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Yıldız, "KAÇUV olarak, yıllardır çocukların tedavi süreçlerine bütüncül bir bakışla yaklaşıyoruz. Çocuğun iyilik halinin; ailesinin, bakım verenlerinin ve sağlık profesyonellerinin güçlenmesiyle mümkün olduğuna inanıyoruz" dedi.



ÇOCUKLARIN DÜNYASINA UZANAN KOCA BİR YÜREK

PROF. Dr. Yıldız, pediatrik hematoloji ve onkoloji hemşirelerinin, yalnızca tedavi süreçlerine değil; çocukların ve ailelerin yaşadığı zorlu deneyimlere de yakından tanıklık ettiğine dikkat çekerek, şunları söyledi: "Bu yoğun duygusal temas, zaman içinde tükenme, şefkat yorgunluğu ve ikincil travmatik stres riskini beraberinde getiriyor. Bu eğitim, bu anlayışın önemli bir yansımasını oluşturuyor. Alanında çalışan hemşirelerin psikososyal bakım alanındaki yetkinliklerini destekleyerek, çocukların ve ailelerinin yaşamına uzun vadeli katkı sunmayı ailelere sunulan psikososyal bakımın niteliğini güçlendirmenin yanı sıra, hemşirelerin öz şefkat, dayanıklılık ve iyi oluşlarını destekleyerek, mesleki yaşamlarını sürdürülebilir kılmayı amaçlıyor."



TRAVMA DUYARLI İLETİŞİM

Pediatrik hematoloji ve onkoloji servislerinde görev yapan hemşirelerin, çocuklar ve aileleriyle en yoğun temas kuran sağlık profesyonelleri arasında yer aldığını da belirten Prof. Dr. Yıldız, "Tanı anından tedavi sürecine, iyileşme döneminden palyatif bakım uygulamalarına kadar pek çok aşamada çocukların ve ailelerin yanında yer alan hemşireler, psikososyal destek süreçlerinde de kritik bir rol üstleniyor. Bu nedenle de sağlık profesyonellerinin bilgi, beceri ve dayanıklılıklarının güçlendirilmesi; çocuklara sunulan bakımın niteliğini doğrudan etkiliyor. Travma duyarlı iletişim, ailelerle kurulan destekleyici ilişki, duygusal ihtiyaçların erken fark edilmesi ve mesleki dayanıklılığın korunması, bakım kalitesini şekillendiren temel unsurlar arasında yer alıyor" dedi.