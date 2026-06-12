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Giriş Tarihi: 12.06.2026 10:06

Prof. Dr. Timuçin Çil: Kanser hastasında ağrı mutlaka kontrol altına alınmalıdır

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Tıp Fakültesi ile Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ev sahipliğinde düzenlenen “1. Multidisipliner Ağrı Sempozyumu: Kanser Ağrı Tedavisi – Canlı İnteraktif Olgu Uygulamalı Workshop”, Türkiye'nin farklı illerinden ve yurt dışından gelen sağlık profesyonellerini Adana'da bir araya getirdi. Sempozyumda kanser ağrısının tanı ve tedavisinde güncel yaklaşımlar ele alınırken, alanında uzman akademisyenler ve hekimler bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Prof. Dr. Timuçin Çil: Kanser hastasında ağrı mutlaka kontrol altına alınmalıdır
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Sempozyumun Başkanlığını; SBÜ Adana Tıp Fakültesi Dekanı ve Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Timuçin Çil, ve Algoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Evren Eker üstlendi. İki gün süren bilimsel program kapsamında onkoloji, algoloji, radyasyon onkolojisi, radyoloji, psikiyatri ve palyatif bakım gibi farklı disiplinlerden uzmanlar bir araya gelerek kanser hastalarında ağrı yönetimine yönelik güncel gelişmeleri değerlendirdi.

Sempozyumun Onursal Başkanlığını üstlenen Prof. Dr. Timuçin Çil, bilimsel toplantının sonunda yaptığı değerlendirmede, kanser hastalarında ağrının erken evreden ileri evreye kadar her dönemde karşılaşılabilen önemli bir sağlık sorunu olduğuna dikkat çekerek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kanser hastalarında ağrı, yaşam kalitesini doğrudan etkileyen en önemli sorunlardan biridir. Günümüzde amacımız yalnızca hastalığı tedavi etmek değil, hastalarımızın yaşam konforunu da en üst düzeyde korumaktır. Onkoloji hastasında ağrı şikayeti varsa bunun nedenleri mutlaka araştırılmalı ve tedavi süreci yeniden gözden geçirilmelidir. Çünkü etkin bir kanser tedavisinin ayrılmaz parçalarından biri ağrının kontrol altına alınmasıdır."

Kanser ağrısının tek bir branşın yönetebileceği bir süreç olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Çil, multidisipliner yaklaşımın önemine değinerek şunları söyledi:
"Kanser ağrısının yönetimi; tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi, algoloji, psikiyatri, palyatif bakım ve diğer ilgili branşların ortak çalışmasını gerektirir. Hastalarımıza en doğru ve etkili tedaviyi sunabilmek için farklı disiplinlerin bilgi ve tecrübelerini bir araya getirmesi büyük önem taşımaktadır. Bu sempozyumun temel amacı da bu iş birliğini daha da güçlendirmektir."

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör

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Prof. Dr. Timuçin Çil: Kanser hastasında ağrı mutlaka kontrol altına alınmalıdır
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