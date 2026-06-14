Yazın sık yapılan beslenme hataları

Sıcak havalarda doğru beslenmek hem sağlığın korunması hem de gün boyu enerjik kalabilmek açısından çok önemli. Bu kapsamda Medical Park Florya Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Ege Ramadanoğlu Turan, önerilerde bulundu.

HAFİF ÖĞÜNLERLE BESLENİN

Yaz aylarında beslenme düzeninin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirten Dyt. Turan, "Kış aylarında tercih edilen ağır, yağlı ve yüksek kalorili yemekler yerine daha hafif ve su içeriği yüksek besinler tüketilmelidir. Ağır ve yağlı yemekler sindirim sistemini daha fazla zorlayabilirken, hafif öğünler daha rahat tolere edilebilmektedir. Sebzeler, meyveler, tam tahıllar, kurubaklagiller ve kaliteli protein kaynakları yaz beslenmesinin temelini oluşturmalıdır. Öğünlerde kızartmalar yerine haşlama, buğulama, ızgara veya fırında pişirme yöntemleri tercih edilmelidir" dedi.

SICAK HAVA İŞTAHI AZALTIYOR

Yüksek sıcaklıkların metabolizma ve sindirim sistemi üzerinde de etkili olduğunu söyleyen Dyt. Turan, "Sıcak havalarda iştah azalması sık görülen bir durumdur. Bunun nedeni vücudun sindirim sırasında oluşan ısı üretimini azaltmaya çalışmasıdır. Ayrıca yetersiz sıvı alımı kabızlık gibi sindirim problemlerinin görülme riskini artırabilir" diye uyardı.

ÖĞÜN ATLAMAYIN PROTEİN TÜKETİN

Yapılan beslenme hatalarının sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurgulayan Dyt. Turan, bu hataları şöyle sıraladı: "Öğün atlamak, gün boyu yalnızca meyve ile beslenmek, yeterince su içmemek, aşırı miktarda dondurma veya şekerli soğuk içecek tüketmek yaz aylarında sık karşılaşılan hatalar arasında yer alıyor. Ayrıca sıcak havalarda iştah azalmasına bağlı olarak protein tüketiminin ihmal edilmesi de önemli bir beslenme hatasıdır."

GÜNDE EN AZ 2.5 LİTRE SU TÜKETİMİ ÖNEMLİ

SIVI tüketiminin hayati önem taşıdığına da dikkat çeken Dyt. Turan, "Su ihtiyacı kişiden kişiye değişmekle birlikte yetişkin bireylerin günlük en az 2 ila 2.5 litre su tüketmesi gerekir. Yoğun terleme, fiziksel aktivite veya açık havada çalışma durumunda bu miktar daha da artabilir. Suyun temel içecek olması önemlidir. Ayran, kefir, sade maden suyu ve şekersiz bitki çayları da sıvı alımına katkı sağlayabilir. Ancak şekerli içecekler ve meşrubatlar suyun yerini tutmaz" diye konuştu.



ELEKTROLİT KAYBINA KARŞI SALATALIK VE KARPUZ

SICAK havalarda terleme nedeniyle bazı mineral kayıplarının yaşanabileceğini belirten Dyt. Turan, "Terleme ile özellikle sodyum, potasyum ve magnezyum gibi elektrolitlerin kaybı söz konusu olabilir. Bu nedenle domates, salatalık, yeşil yapraklı sebzeler, muz, kayısı, şeftali, kavun ve karpuz gibi besinlere günlük beslenmede yer verilmelidir. Yoğun terleyen bireylerde ayran ve sade maden suyu da faydalı olabilir" dedi.



GIDA ZEHİRLENMELERİNE KARŞI DİKKAT!

YAZ aylarında artan sıcaklıkların gıda zehirlenmesi riskini de yükselttiğine dikkat çeken Dyt. Turan, "Et, tavuk, balık, süt ve süt ürünleri uygun sıcaklıklarda muhafaza edilmelidir. Pişmiş yiyecekler uzun süre oda sıcaklığında bekletilmemeli, sebze ve meyveler iyice yıkanmalıdır. Özellikle pikniklerde ve açık hava etkinliklerinde soğuk zincirin korunmasına dikkat edilmelidir" dedi.