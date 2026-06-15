Açık havadaki mikroplardan korunun

Yazın gelmesiyle birlikte açık havada daha çok vakit geçirmeye başladık. Ancak ormanlarda, toprakta, suda ve yiyeceklerimizde bulunan bazı bakteriler ve virüsler, yaz enfeksiyonlarına davetiye çıkarıyor. Independent Türkçe'nin haberine göre; Indiana Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde mikrobiyoloji uzmanları bu konuda şu uyarılarda bulundu:

MANGAL YAPARKEN DİKKAT

Güzel bir barbekünün ve kendi bahçenizden topladığınız taze ürünlerin kokusu gibisi yok. Ancak ishal, kramp, mide bulantısı, kusma ve ateşe neden olabilen gıda zehirlenmesiyle yaygın olarak ilişkilendirilen mikroplara dikkat edilmeli. Balık ve kümes hayvanları da dahil olmak üzere etler; genellikle Salmonella, E. coli veya Listeria gibi zararlı bakteriler barındırır. Çiğ ete temas ettikten sonra ellerinizi yıkayın.

Ete temas eden yüzeyleri ve mutfak eşyalarını dezenfekte edin. Çapraz bulaşmayı önlemek için, pişmemiş eti, hazırlanmış yiyeceklerin yakınında tutmayın. Et ürünleri, zararlı mikropların ölmesi için uygun sıcaklıklarda pişirilmelidir. Toxoplasma enfeksiyonu, gıda hayvanlarının etinde doku kistleri oluşturur; bu virüse karşı da etlerinizi iyice pişirin. Hamile kişilerin Toxoplasma'dan kaçınmak için özel dikkat göstermeleri gerekir çünkü parazit plasentayı geçerek düşük veya doğum kusurlarına neden olabilir.

SUDAKİ MİKROPLAR

Havuzlar, su parkları ve çeşmeler gibi eğlence amaçlı su tesisleri, yazın çok tercih edilir. Klor, sudaki mikropları öldürür. Ancak bazı mikroplar klorlu suda birkaç dakika veya gün boyunca kalabilir. Bunlar arasında norovirüs gibi virüsler, E. coli gibi bakteriler, Cryptosporidium ve Giardia gibi parazitler bulunur. Dolayısıyla bu mikropların kazara yutulması, ishal de dahil olmak üzere mide sorunlarına yol açabilir. Enfeksiyon kapmamak için, bakımlı tesislerde yüzün ve suyu yutmaktan kaçının. Öte yandan suda bulunan ve kulağa kaçan bakteriler, yüzücü kulağı olarak bilinen ağrılı bir enfeksiyona yol açabilir. Bu enfeksiyon, suda kulak tıkacı takılarak önlenebilir.

Göletler, nehirler ve göller de bu ishal yapan mikroplara ev sahipliği yapabilir. Sıcak tatlı sularda nadir görülen ancak ölümcül sonuçlar doğuran Naegleria fowleri adlı "beyin yiyen amip" olarak bilinen mikroorganizmanın da bu sularda yaşayabildiği belirtiliyor. Uzmanlar, burun tıkacı kullanımının enfeksiyon riskini azaltabileceğini kaydediyor. Ayrıca açık yara, yeni yapılmış dövme veya piercing bulunan kişilerin denize girerken su geçirmez bandaj kullanmaları öneriliyor. Küresel ısınmayla birlikte sayıları arttığı belirtilen ve halk arasında "et yiyen bakteri" olarak bilinen bazı bakterilerin de nekrotizan fasiit adı verilen ciddi enfeksiyonlara yol açabildiği, bu vakalarda cerrahi müdahale gerekebildiği ifade ediliyor.

ÇİĞ KABUKLU DENİZ ÜRÜNLERİ MİKROPLARI HAPSEDER

İstiridye, midye ve deniz salyangozu gibi kabuklu deniz ürünleri, beslenirken okyanus suyunu filtreler ve bu da virüs ve mikropların vücutlarında hapsolmasına neden olabilir. Çiğ kabuklu deniz ürünleri tüketmek, enfeksiyon nedeniyle ciddi gıda zehirlenmesine yol açabilir.

KAMPTA İÇECEĞİNİZ SUYU KAYNATIN

DOĞA yürüyüşü yaparken veya kamp kurarken temiz gibi görünen su kaynaklarına çok dikkat edin. E. coli başta olmak üzere birçok bakteriye karşı içtiğiniz suyu mutlaka kaynatın veya uygun şekilde filtreleyin. Bu bakteri, kramplara, mide bulantısına ve ishale neden olur.