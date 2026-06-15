UVA ve UVB ışınlarına güçlü kalkan

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), bemotrizinol ya da kısa adıyla BEMT olarak bilinen kimyasalın güneş koruyucu formüllerde kullanılmasını onayladı. BEMT, güneş ışığı altında parçalanmaması ve hem UVA hem de UVB ışınlarına karşı koruma sağlamasıyla öne çıkıyor.

CİLT KANSERİNE YOL AÇABİLİR

Güneşten gelen ultraviyole (UV) ışınları cilt üzerinde farklı şekillerde hasar yaratıyor. Dünya yüzeyine ulaşan UV ışınlarının yaklaşık yüzde 95'ini oluşturan UVA ışınları, cildin daha derin katmanlarına nüfuz ederek hücrelere ve dolaylı olarak DNA'ya zarar verebiliyor. Bu durum kırışıklıklar, güneş lekeleri ve bazı cilt kanseri türleriyle ilişkilendiriliyor. Geriye kalan yaklaşık yüzde 5'lik kısmı oluşturan UVB ışınları ise daha yüksek enerji taşıyor, ancak cildin daha yüzeysel katmanlarını etkiliyor. Güneş yanıklarının başlıca nedeni olan UVB ışınları, cilt kanseri riskini artırıyor. Mevcut güneş koruyucular genellikle farklı aktif bileşenlerin kombinasyonlarıyla her iki ışın türüne karşı koruma sağlamaya çalışıyor. Ancak mevcut kimyasal filtrelerin hiçbiri tek başına hem UVA hem de UVB'yi etkili şekilde engelleyemiyor. BEMT ise tek başına geniş spektrumlu koruma sağlayabiliyor. Özellikle UVA ışınlarına karşı yüksek etkinlik göstermesi nedeniyle dikkat çekiyor. Uzmanlara göre mevcut birçok güneş koruyucusu, UVA kaynaklı cilt hasarına karşı yeterli koruma sunamıyor.