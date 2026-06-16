Ağrı hastalık habercisi olabilir

Ağrı, vücudun bize gönderdiği en önemli uyarı sinyallerinden biri. Bazen basit bir kas zorlanmasının habercisi olabilirken bazen de altta yatan daha önemli bir sağlık sorununun belirtisi olabilir. Bu nedenle ağrının yeri, şekli ve süresi çoğu zaman önemli ipuçları verebiliyor. Ağrıyı doğru okumanın, zamanında müdahale açısından hayati önem taşıdığını söyleyen Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Doç. Dr. Savaş Çömlek, vücut ağrıları hakkında önemli bilgiler verdi.

VÜCUDUN ALARMI: AĞRI

Doç. Dr. Çömlek, ağrının çoğu zaman altta yatan bir sorunun ilk sinyali olabildiğini belirterek, "Erken tanı, özellikle kanser, damar hastalıkları ve beyin-sinir sistemi hastalıklarında hayat kurtarır. Ağrı bir düşman değil, bir mesajdır. Önemli olan bu mesajı doğru zamanda, doğru şekilde okumaktır. Ani başlayan, şiddetli ve alışılmadık ağrılar asla ihmal edilmemelidir" dedi.

NE ZAMAN ENDİŞELENMELİYİZ?

"Ağrı bazı durumlarda daha ciddi bir sağlık sorununun habercisi olabilir" diyen Doç. Dr. Çömlek, şunlara dikkat çekti: "Eğer ağrı aniden ve çok şiddetli bir şekilde başladıysa, ateş veya nedeni açıklanamayan kilo kaybı eşlik ediyorsa, nefes darlığı yaşanıyorsa, bilinç bulanıklığı ortaya çıkıyorsa ya da kol ve bacaklarda güç kaybı veya uyuşma hissediliyorsa vakit kaybetmeden doktora başvurulmalıdır. Geceleri uykudan uyandıracak kadar şiddetli olan ve dinlenmeyle geçmeyen ağrılar da mutlaka tıbbi değerlendirme gerektirir. Bu tür belirtiler vücudun önemli bir uyarı sinyali olabilir ve ihmal edilmemelidir."

UZUN SÜRÜYORSA DİKKAT!

Doç. Dr. Çömlek, 3 aydan uzun süren ağrıların kronik ağrı olarak tanımlandığını belirterek, "Altında sinir hasarı, uzun süreli iltihaplanma veya psikolojik-sosyal etkenler yatıyor olabilir. Ağrı 1-2 haftada geçmiyorsa, şiddeti artıyorsa, günlük yaşamı bozuyorsa beklememek gerekir" dedi.

RADYOFREKANS ABLASYONLA AĞRIYI AZALTMA

AĞRI tedavisinde yenileyici tedaviler arasında yer alan PRP ve kök hücre uygulamalarının, hasarlı dokuların onarımını destekleyerek, ağrının azalmasına katkı sağladığını söyleyen Doç. Dr. Çömlek, şöyle dedi: "Kronik ağrılarda kullanılan omurilik uyarısı sinir iletimini düzenleyerek, ağrı kontrolünde etkili olabilir. Ayrıca sinir blokları ve radyofrekans ablasyon gibi girişimsel yöntemler ağrı sinyallerinin iletimini azaltmayı hedefler. Güncel yaklaşım ise hastaya özel, multidisipliner tedavi planlarıyla ağrının yönetilmesidir."

YAŞAM TARZINIZI DEĞİŞTİRİN

Ağrıların önlenmesi ve azaltılmasında düzenli egzersizin kasları güçlendirdiğini ve eklem sağlığını desteklediğini belirten Doç. Dr. Çömlek, şu önerilerde bulundu:

■ Haftada birkaç gün tempolu yürüyüş, yüzme, pilates veya hafif esneme egzersizleri yapılmalı. Doğru duruş alışkanlığı boyun, sırt ve bel ağrılarının önlenmesinde etkilidir; masa başında çalışırken sırtı dik tutmak, ekranı göz hizasında konumlandırmak ve uzun süre aynı pozisyonda kalmamak önerilir.

■ Sebze, meyve, tam tahıllar, yeterli protein ve kalsiyumdan zengin gıdaların tüketilmesi kas ve kemik sağlığını destekler. Örneğin sebzeler arasında brokoli, ıspanak, kabak ve havuç; meyveler arasında elma, portakal, muz ve çilek tercih edilebilir. Tam tahıllar için yulaf, bulgur, esmer pirinç ve tam buğday ekmeği iyi seçeneklerdir.

■ Protein ihtiyacını karşılamak için yumurta, balık, tavuk, kırmızı et, kuru baklagiller ve yoğurt gibi besinler tüketilebilir.

■ Kalsiyum açısından ise süt, yoğurt, peynir, badem ve yeşil yapraklı sebzeler önemli kaynaklar arasında yer alır.

■ Yetişkinlerin genel olarak günde ortalama 7–8 saat uyuması önerilir.

■ Stresin kontrolü ve günlük yaşamda düzenli hareket etmek, gerektiğinde dinlenmeye zaman ayırmak da ağrı riskini azaltmaya yardımcı olur.