Çocukların böbrek sağlığı için yaz uyarıları

Yaz aylarıyla birlikte çocuklar daha fazla dışarıda vakit geçirirken, sıcak hava ve artan hareketlilik bazı sağlık risklerini de beraberinde getiriyor. Medipol Sağlık Grubu'ndan Çocuk Ürolojisi Uzmanı Prof. Dr. Mesrur Selçuk Sılay, özellikle yaz aylarında yetersiz sıvı tüketiminin çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu riskini artırdığına dikkat çekerek, ailelere önemli uyarılarda bulundu.

2 LİTRE SU TÜKETİLMELİ

Prof. Dr. Sılay, özellikle okul çağındaki çocukların günlük sıvı tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, şöyle dedi: "Havaların ısınmasıyla birlikte çocuklarımız daha fazla terliyor ve daha hareketli oluyor. Bu durum sıvı ihtiyacını artırıyor. Okul çağındaki çocuklarımızın günlük sıvı alımını 1.5-2 litre hatta mümkünse daha da üzerinde tutmakta fayda var. Yetersiz sıvı tüketimi, idrar yolu enfeksiyonu riskini artırabiliyor. Bu nedenle su tüketiminin gün içine yayılarak, düzenli şekilde yapılması gerekiyor."

ASİTLİ İÇECEKLER RİSKİ ARTIRIYOR

Çocukların yaz aylarında serinlemek amacıyla sıklıkla tercih ettiği bazı içeceklerin sağlık açısından risk oluşturabileceğini de belirten Prof. Dr. Sılay, "Asitli içecekler, buzlu çay ve benzeri içecekler mesanede istemsiz kasılmalara neden olabiliyor. Bu durum işeme bozukluklarına ve idrar yolu enfeksiyonlarına zemin hazırlayabiliyor. Bu nedenle çocuklarımızın su, ayran, limonata ve taze meyve suyu gibi daha sağlıklı içecekleri tercih etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLAR SU ŞİŞELERİNİ YANLARINDAN AYIRMASIN

PROF. Dr. Sılay, ailelere tavsiyelerde bulunarak, şöyle dedi: "Çocuklar, yanlarında mutlaka su şişesi bulundurmalı. Güneşin yoğun olduğu öğle saatlerinde uzun süre dışarıda kalınmamalı, mümkün olduğunca gölge alanlar tercih edilmeli. Çocuklarımızın yaz tatilini sağlıklı geçirebilmesi için su tüketimi, dengeli beslenme ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi büyük önem taşıyor."

YÜKSEK TUZ İÇEREN GIDALARDAN UZAK DURUN

TATİLLERDE hazır gıda ve fast food tüketiminin arttığına da dikkat çeken Prof. Dr. Sılay, yüksek tuz içeren besinlerin böbrekler üzerinde ek yük oluşturduğunu belirtti. Çocukların daha dengeli ve sağlıklı beslenmeye yönlendirilmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Sılay, özellikle yaz döneminde beslenme alışkanlıklarının gözden geçirilmesinin önem taşıdığını söyledi.

HAVUZDAN SONRA ISLAK KALMAYIN

YAZ aylarının vazgeçilmez aktiviteleri arasında yer alan havuz ve deniz kullanımında hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Sılay, özellikle kız çocuklarının risk altında olduğuna dikkat çekerek, şöyle dedi: "Havuz veya deniz sonrasında çocukların uzun süre ıslak kalmamasını öneriyoruz. Özellikle kız çocuklarında bu durum vajinal mantar enfeksiyonu riskini artırabiliyor. Kaşıntı, ağrı ve akıntı gibi şikayetlere yol açabilen bu enfeksiyonlardan korunmak için mutlaka kurulanmak gerekiyor. Ayrıca çok kalabalık havuzlardan da mümkün olduğunca uzak durulmalı."