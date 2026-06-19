‘Hatasız kul olmaz yeter ki bırakın’

Türkiye Yeşilay Cemiyeti'nin, 'Babalar Günü' kapsamında hazırladığı yeni farkındalık kampanyası oldukça dikkat çekti. Toplum hafızasında güvenilirliği, samimiyeti ve duruşuyla yer eden Orhan Gencebay'ın kampanya yüzü olduğu çalışma; tütün, alkol, madde, kumar ve internet bağımlılıklarına karşı güçlü bir farkındalık çağrısı niteliği taşıyor.

KARARLI OLUN

Türk müziğinin usta ismi Orhan Gencebay, Orhan Baba ismininin de hakkını verdi. Kampanya kapsamında hazırlanan kamu spotunda, bağımlılıklardan uzak durmanın ve sağlıklı bir yaşam sürmenin güçlü bir kararlılık gerektirdiği mesajını verdi.

YEŞİLAY BİZİM GURURUMUZ

Bağımlılığın pençesine düşen gençlere baba şefkatiyle yaklaşan usta sanatçı Orhan Gencebay, duygularını şöyle anlattı: "Yeşilay bizim gururumuzdur. 100 yılı aşkın süredir insanlarımızın iyiliği ve sağlığı için çok kıymetli çalışmalar yürütmektedir. Ben de Orhan Baba olarak Yeşilay'a saygı duyuyor, emek veren herkese teşekkür ediyorum."





HEM ARINIYORLAR HEM MESLEK EDİNİYORLAR

Türkiye Yeşilay Cemiyeti'nin Türkiye'ye özgü geliştirdiği bağımlılık rehabilitasyon modeli dünyada parmakla gösteriliyor. Bağımlılıklardan uzak bir toplum inşa etmek amacıyla sürdürdüğü çalışmalarla hem ulusal hem de uluslararası düzeyde örnek gösterilen modelde, Yeşilay; üniversitelerdeki Genç Yeşilay faaliyetleri, İçişleri Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen Bağımsızlık Seferberliği, 81 il ve KKTC'de hizmet veren 105 Yeşilay Danışmanlık Merkezleri (YEDAM) bünyesinde sunulan ücretsiz psikoterapi ve sosyal destek hizmetleri ile Yatılı Rehabilitasyon Merkezleri aracılığıyla bağımlılıklara karşı çok katmanlı bir mücadele yürütüyor. Bağımlılıklardan arındırırken, aynı zamanda gençleri meslek sahibi yapıyor.

BEN SİGARAYI 44 YIL ÖNCE BIRAKTIM SİZ DE BIRAKIN

USTA sanatçı Orhan Gencebay sigarayı 44 yıl önce bıraktığını itiraf ederek, özellikle gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak durmaya davet etti. Ve şunları söyledi: "Hayatımızda zaman zaman kötü alışkanlıklar edinebiliyoruz. Bunların başında da sigara geliyor. Ben 44 yıl önce sigarayı bıraktım. Herkese sigarayı bırakmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü sigaranın verdiği zararları çok az şey verir. Özellikle gençlerimizin çok küçük yaşlarda sigarayla tanıştığını gördükçe üzülüyorum."



SEVGİYİ, SAYGIYI VE İYİLİĞİ HAYATINIZDAN EKSİK ETMEYİN

GENÇLERE tavsiyelerini ise Orhan Baba şöyle sıraladı: "Alkol ve sigaradan medet ummayın. Hayatı güzelleştirmek için güzel ve iyi olana yönelmemiz gerekir. Yeşilay da yıllardır insanımıza doğru yolu göstermek için çalışan en önemli kurumlarımızdan biridir. İnsanız, hata yapabiliriz. Yeter ki telafisi mümkün olmayan hatalar yapmayalım. Hatasız kul olmaz. Ben bütün evlatlarımıza ve insanımıza, tecrübeli bir ağabeyleri olarak şunu söylemek istiyorum. Kötü alışkanlıklar hayatı zorlaştırır, iyilik ise insanı güçlendirir. Kendinizle barışık olun. Kendisiyle barışık olan insan kolay kolay yanlış yollara sapmaz ve daha mutlu yaşar. Sevgiyi, saygıyı ve iyiliği hayatınızdan eksik etmeyin. Berhudar olun."