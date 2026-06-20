Her 6 kişiden biri infertilite ile karşılaşıyor

'Dünya İnfertilite (Kısırlık) Farkındalık Ayı' kapsamında "Umut Bilimle Doğar" farkındalık projesi başlatıldı. Etkinlikte, kadın doğum ve tüp bebek alanında uzman hekimler infertilite konusunda doğru bilgi ve farkındalığın önemine dikkat çekti. Ayrıca erkek infertilitesinde sık karşılaşılan faktörler, sperm sağlığı, yaşam tarzı faktörlerinin etkileri ve bazı genetik hastalıkların önlenmesine yönelik bilimsel yaklaşımlar ele alındı. Dünyanın lider bilim ve teknoloji şirketlerinden birinin de desteklediği proje, infertilite konusunda farkındalığın artırılmasına ve bireylerin doğru, güvenilir ve bilimsel bilgilere erişimine katkı sağlamayı hedefliyor.

PSİKOLOJİK DESTEK ÖNEMLİ

Kadın doğum ve tüp bebek alanında uzman hekimler, infertilitenin psikolojik boyutunu da değerlendirerek, tedavi sürecinin çiftler üzerindeki duygusal etkileri, çift iletişimini, hasta yakını desteğini ve profesyonel destek ihtiyacını ele aldı.

DOĞURGANLIK HIZI 1.42

Türkiye'de doğurganlık hızında ki düşüşe dikkat çeken Tüp Bebek ve İnfertilite Derneği (TÜBİD) Başkanı Prof. Dr. Bülent Tıraş, infertiliteye ilişkin şu bilgileri verdi: "TÜİK verilerine göre Türkiye'de toplam doğurganlık hızı 2025 yılında 1,42 seviyesine gerilemiş durumda. Bununla birlikte yapılan çalışmalar, infertilite ile karşılaşan önemli bir hasta grubunun tedaviye ulaşmada geciktiğini ya da ulaşamadığını gösteriyor. İnfertilite söz konusu olduğunda erken değerlendirme, doğru merkeze yönlendirme ve uygun tedaviye zamanında erişim büyük önem taşıyor."



DÜNYADA DA RAKAMLAR ÜRKÜTÜCÜ

DÜNYADA doğurganlık hızındaki değişimi değerlendiren Türk Üreme Sağlığı ve İnfertilite Vakfı (TFRM) Başkanı Prof. Dr. Gürkan Bozdağ ise, "Dünya genelinde toplam doğurganlık hızında uzun yıllardır devam eden bir düşüş görüyoruz. Birleşmiş Milletler verilerine göre 1950'lerde yaklaşık 5 seviyesinde olan toplam doğurganlık hızı, 2024 yılında 2,25 seviyesine gerilemiş durumda. Bu tablo yalnızca bireysel değil, toplumsal açıdan da önemli sonuçlar doğuruyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her 6 kişiden biri yaşamının bir döneminde infertilite ile karşılaşıyor. Bu nedenle infertilite konusunda farkındalığın artırılması ve bireylerin doğru bilgiye erişimi büyük önem taşıyor" dedi.



İNFERTİLİTE YALNIZCA KADINLARI İLGİLENDİRMİYOR

İnfertiliteye ilişkin doğru bilinen yanlışlar, kadın ve erkek kaynaklı faktörler ile kadın yaşının infertilite üzerindeki etkileri de değerlendirildi. Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği (ÜTCD) Başkanı Prof. Dr. Cem Fıçıcıoğlu, "İnfertiliteyi yalnızca kadın ya da yalnızca erkek kaynaklı bir durum olarak değerlendirmek doğru değil. Vakaların üçte biri kadın, üçte biri erkek, üçte biri ise her iki tarafı ilgilendiren veya açıklanamayan nedenlerle ilişkili. Bu nedenle sürecin çift olarak ele alınması gerekiyor" dedi.

KADIN YAŞI ÖNEMLİ

Günümüzde bireylerin daha ileri yaşlarda çocuk sahibi olmaya başladığına da dikkat çeken Prof. Dr. Fıçıcıoğlu, "Kadın yaşı infertilite açısından kritik faktör olmaya devam ederken, bu konuda erken dönemde doğru bilgiye sahip olmak ve bilinçli planlama önem taşıyor" dedi.