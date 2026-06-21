Yazın elektrolitli su dengesi uyarısı

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Uzmanı Doç. Dr. Müge Bilge, yazın su ve elektrolitli su tüketimi konusunda önemli bilgiler verdi. Doç. Dr. Bilge, günlük su ihtiyacının en az 2- 2.5 litre su tüketimi olması gerektiğini belirterek, "Genel olarak sıvı tüketimini zamana yayarak; yudum yudum ve susadıkça yapmak en sağlıklısıdır. Yoğun terlemediğiniz veya sıvı kaybetmediğiniz günlerde ana sıvı kaynağımızın temiz ve sade içme suyu olması gerektiğini unutmamalıyız" dedi.

SIVI DENGESİNİ KORUR

Doç. Dr. Bilge, elektrolitli su hakkında ise şu bilgileri verdi: "Vücudun sıvı dengesini koruyan, kas fonksiyonlarını destekleyen ve terleme yoluyla kaybedilen sodyum, potasyum ve magnezyum gibi mineralleri içeren sular. Yoğun egzersiz, sıcak havalar veya ishal/kusma gibi durumlarda vücudun toparlanmasına yardımcı oluyor."

BİLİNÇLİ TÜKETİLMELİ

Doç. Dr. Bilge, elektrolitli suyun, vücudun su ve mineral dengesini korumasına yardımcı olduğunu ancak dengeli ve bilinçli tüketilmesi gerektiğinin de altını çizdi. Doç. Dr. Bilge, elektrolitli sularda bulunan başlıca elektrolitleri ise şöyle sıraladı:

SODYUM: Vücudun su dengesi başta olmak üzere sinir iletimi gibi fonksiyonları düzenler.

POTASYUM: Kas fonksiyonları, kalp ritmi ve sinir iletimi için önemlidir.

KALSİYUM: Kemik sağlığı, kas kasılması ve sinir iletimi için gereklidir.

MAGNEZYUM: Kas gevşemesi, enerji üretimi ve sinir fonksiyonlarında rol oynar.

KLORÜR: Sodyum ile birlikte vücutta asit-baz dengesini ve sıvı dengesini sağlamaya yardımcı olur. Bazı elektrolitli sularda bunlara ek olarak bikarbonat, sülfat gibi mineraller de bulunabilir. Bu mineraller, hem tat hem de vücuttaki elektrolit dengesinde önemli rol oynar.

GÜNLÜK DOZU AŞMAYIN

Hap, tablet veya toz formunda elektrolit takviyeleri olduğunu da belirten Doç. Dr. Bilge, "Daha fazla mineral daha fazla enerji verir' düşüncesi yanlıştır. Vücutta fazla mineral birikmesi örneğin kalpte ritim bozukluklarına ve kas kramplarına yol açabilir" diyerek, uyardı.



TEMİZ İÇME SUYU VE DENGELİ BESLENME YETERLİ

DOÇ. Dr. Bilge, elektrolitli suyun (özellikle sporcu içecekleri, mineral takviyeli sular veya ev yapımı elektrolit karışımları) vücudun sıvı dengesini korumak ve kaybolan mineralleri yerine koymak için önemli olduğunu, ancak bilinçsiz tüketiminin ise faydadan çok zarar getirebileceğinin altını çizdi. Doç. Dr. Bilge, elektrolitli su tüketirken dikkat etmeniz gereken en önemli noktayı şöyle anlattı: "Her su içtiğinizde elektrolit takviyesi almanıza gerek yoktur. Vücudun normal şartlarda (hafif tempoda günlük yaşam) elektrolit dengesini korumak için temiz içme suyu ve dengeli beslenme yeterlidir."



HANGİ DURUMLARDA ELEKTROLİTLİ SUYA İHTİYAÇ VARDIR

DOÇ. Dr. Bilge, hangi durumlarda elektrolitli suya ihtiyaç duyulabileceğini ise şöyle sıraladı:

Ağır ve uzun süreli egzersizler. 1 saatten uzun süren, yoğun terlemeye neden olan antrenmanlar.

Aşırı sıcaklarda yoğun terleme ile mineral kaybedilen durumlarda.

İshal, kusma veya yüksek ateş nedeniyle ani sıvı ve mineral kayıplarında.



SODYUM VE POTASYUM DENGESİ ÖNEMLİ

Kimlerin elektrolitli su tüketirken dikkatli olması gerektiğini ise Doç. Dr. Bilge, şöyle sıraladı:

YÜKSEK TANSİYON (HİPERTANSİYON):Eğer tansiyon rahatsızlığınız varsa sodyum (tuz) oranı yüksek elektrolitli sulardan kaçınmanız gerekir.

BÖBREK SAĞLIĞI: Aşırı potasyum ve sodyum tüketimi böbrek fonksiyonları ile ilgili sorunlara yol açabilir. Böbrek yetersizliği tanısı bulunan hastaların tüketimi uygun değildir.

KALP YETERSİZLİĞİ: Kalp yetersizliği ve karaciğer sirozu olan hastalar, vücudun su tutmaya eğilimli hasta grubudur. Bu nedenle onların elektrolitli su tüketimi tavsiye edilmemektedir.



EV YAPIMI ELEKTROLİT İÇECEĞİ

500 ml su içerisine çeyrek limonun suyu, 1 tatlı kaşığı bal ve bir tutam (çimdik) kaya tuzu ekleyerek, evde pratik bir elektrolit içeceği hazırlayabilirsiniz.