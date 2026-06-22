D vitamini yetersizliği birçok hastalığı tetikleyebilir

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Akman, sağlıklı yaşam için D vitamini ve güneş ışığının çok önemli olduğunu belirtti. Güneşlenme ve denize girmenin önemini anlatan Akman, yarım saati geçmeyecek şekilde öğle saatlerinde bile denize girilebileceğini ifade etti.

EKSİKSE TAKVİYE ŞART

Güneşlenmenin hormonlar ve D vitamini için önemli olduğuna işaret eden Akman, "D vitamini için güneş ve yediğimiz soğuk deniz balıkları güneş ışığıyla birlikte aktifleşiyor. Bu çok önemli ve hayati. Ancak yine de bazı genetik ve metabolik sorunlar D vitamini sentezini etkileyebiliyor. Ne yaparsak yapalım D vitaminimiz düşük olabilir. O zaman düzeyimizi ölçtürüp gerekli miktarda D vitaminimizi ek takviye almamız gerekiyor" diye konuştu.

UZUN SÜRE GÜNEŞTE KALMAYIN

Akman, sözlerine şöyle devam ediyor: "D vitamini eksikliği, terlemeye neden olabilir, otoimmüniteyi artırabilir. Kanser, melanom riskini bile artırabileceği düşünülüyor. Ürtikerden tutun saç dökülmesine, kemik kırıklarına kadar her şeyde D vitamini rol oynuyor." Hastalarda D vitamini eksikliğini sık gördüklerini dile getiren Akman, D vitamini için uzun süre güneş altında kalmanın da cilt hasarına, deri kanserine neden olabileceğini konusunda uyarıyor.

GÜNEŞ KREMİNİN TÜRÜNE HEKİM KARAR VERMELİ

AKMAN, hastaların güneşten nasıl korunacağına dair şunları söyledi: "Ağızdan alınan güneşten korunmayı destekleyen antioksidanlarımız var. Biz hastaları ölçüp, biçip ne uygun ne değil bunları ayarlıyoruz. Yani herkese her şey olmaz. Krem mi losyon mu yoksa bebek ürünü mü kullanacak? Fiziksel mi, kimyasal mı korunacak? Bunlar da çok önemli. Çünkü yanlış bir şey kullanmak hastanın da sağlığını etkileyebilir, cilt yapısını bozabilir. Mesela güneşten koruyucunun içindeki kimyasallar çocukların hormonal dengesini bozabilir. Bu yüzden her şeye dikkat ederek bir ürün yazıyoruz. Bu konuda hastaların mutlaka dermatologlarına başvurmalarını istiyorum."