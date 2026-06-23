Uyku turizmi Rusya’da trend oldu

Rusya'da "uyku turizmi" olarak adlandırılan yeni tatil anlayışına ilgi hızla artıyor. Rusya Tur Operatörleri Birliği'nin verilerine göre, kaliteli uyku ve stres azaltmaya yönelik programlar sunan otel ve sanatoryumlara talep yükselirken, sakin doğa bölgelerine yapılan seyahatler de daha fazla tercih edilmeye başlandı.

AMAÇ DİNLENMEK

Bu konseptte amaç eğlence veya gezi değil, dinlenmek ve uyku düzenini iyileştirmek. Oteller misafirlerine ortopedik yataklar, karartma perdeleri, hava nemlendiricileri, farklı yastık seçenekleri, bitki çayları ve ağır battaniyeler sunuyor. Özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar, birkaç günlüğüne bile olsa kaliteli uyku için bu tesislere yöneliyor. Son yıllarda wellness merkezleri ve sanatoryumlar da özel uyku programları geliştirdi. Masaj, hidroterapi, gevşeme seansları ve çeşitli rahatlatıcı uygulamalar içeren paketler özellikle stres kaynaklı uyku sorunları yaşayan kişilerden ilgi görüyor. Uzmanlar, bu programların psikolojik yorgunluğun giderilmesine yardımcı olabileceğini, ancak ciddi uyku bozukluklarında tıbbi teşhis ve uzman desteğinin gerekli olduğunu belirtiyor.