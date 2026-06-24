Bağırsak mikrobiyomu tüm vücudu etkiliyor

Bağırsak mikrobiyomu; sindirimden bağışıklığa, ruh halinden metabolizmaya kadar insan sağlığının neredeyse her alanını şekillendiriyor. Bilim insanları, bu sistemi korumanın en etkili yolunun lif tüketimi olduğunu belirtiyor. Günde 20-40 gram lif; elma, avokado ve kuruyemiş gibi gıdalarla alınabiliyor. Kefir ve yoğurt ise mikrobiyom çeşitliliğini artırıp iltihabı azaltıyor. Beslenmenin yanı sıra uyku kalitesi, düzenli egzersiz ve psikolojik durum da bağırsak sağlığını doğrudan etkileyen temel faktörler arasında yer alıyor.