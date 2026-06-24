En sağlıklı meyve ve sebzeler

Yaz ayları, taze meyve ve sebzelerin en bol olduğu dönem olarak öne çıkıyor. Independent'ın haberinde yer alan uzmanlara göre, en sağlıklı seçenekler arasında yer alan bazı ürünler ise birçok kişi için şaşırtıcı olabilir. Diyetisyen Julia Zumpano, atıştırmalık olarak kiraz ya da patlıcan yerine böğürtlen, ahududu, çilek ve yaban mersini gibi orman meyvelerini ve ıspanağı tercih edeceğini söyledi.

ORMAN MEYVELERİ FAVORİ

Zumpano, "En çok tüketilmesi gereken grup kesinlikle orman meyveleri. Çünkü antioksidan içerikleri en yüksek meyveler bunlar," dedi. Antioksidanların, vücutta kansere ve diğer hastalıklara zemin hazırlayabilen zararlı iltihaplanmalarla mücadele etmeye yardımcı olduğunu vurguladı. Diyetisyen, ahududu, çilek, böğürtlen veya yaban mersini arasında büyük bir fark olmadığını belirterek, "Bu ailedeki tüm meyveler ideal seçeneklerdir," ifadelerini kullandı. Orman meyvelerinin bir diğer avantajı ise düşük şeker ve yüksek lif içeriği. Bir su bardağı ahududu yaklaşık 5,4 gram şeker ve 8 gram lif içerirken, aynı miktardaki bal kavunu 13,8 gram şeker ve yalnızca 1,36 gram lif sağlıyor.

ÜZÜMDE YÜKSEK ŞEKER VAR

Zumpano, üzümlerin de lif miktarına kıyasla yüksek şeker içerdiğine dikkat çekti. Bir su bardağı kırmızı ya da yeşil üzümde 24,7 gram şeker bulunurken, lif miktarı yalnızca 1,44 gram seviyesinde. "Şeker oranı yüksek meyveler genellikle kavun ailesinden olan kavun, bal kavunu ve papaya gibi meyvelerdir," diyen Zumpano, bu meyvelerin daha fazla kalori, şeker ve karbonhidrat içerdiğini, buna karşın antioksidan bakımından daha zayıf kaldığını ifade etti. Uzmanlar, aşırı şeker tüketiminin kan şekerinde ani yükselmelere yol açabileceğini ve bunun da kalp hastalığı riskini artırabileceğini belirtiyor.

YEŞİL YAPRAKLI SEBZELERİ TERCİH EDİN

SEBZELER yüksek şeker içermiyor ve hatta kan şekeri yükselmelerini kontrol etmeye yardımcı olabiliyor. Yapraklı yeşilliklerin kan şekeri seviyelerinin düzenlenmesine katkı sağladığı ve Tip 2 diyabet riskini azalttığına dair çalışmalar bulunuyor. Aynı zamanda sodyumun olumsuz etkilerine karşı önemli bir mineral olan potasyum açısından da zengin. Bir su bardağı çiğ ya da pişmiş kara lahana yaklaşık 300 miligram potasyum içeriyor. Zumpano, "Benim ilk tercihim yapraklı yeşil sebzeler olur. Çünkü son derece besleyiciler; vitamin ve mineral açısından çok zenginler," dedi.



TAZE DE OLUR DONDURULMUŞ DA

UZMANLAR, tüketicilerin meyveleri hem taze hem dondurulmuş olarak tercih edebileceğini ifade etti. Diyetisyen Fetter, "Dondurulmuş orman meyveleri de son derece iyi bir seçenek. Hatta bazı besin öğeleri açısından taze ürünlerden daha zengin olabiliyorlar," dedi. Bununla birlikte Fetter, tek tek meyve ve sebzelerden ziyade dengeli beslenmenin önemine dikkat çekti. Federal verilere göre yetişkinlerin yaklaşık yüzde 10'u yeterli miktarda meyve ve sebze tüketmiyor. "Benim genel mesajım şu: En iyi meyve ve sebze, sevdiğiniz ve düzenli olarak tüketebildiğiniz meyve ve sebzedir," diyen Fetter, sözlerini şöyle tamamladı: "En kötü meyve ve sebzeler ise sevmediğiniz ya da buzdolabının arkasında unutulup kalanlardır."

PATATES KIZARTMASI TOKSİN ÜRETİYOR



ZUMPANO'nun en az tercih ettiği sebze ise nişasta bakımından zengin beyaz patates. Patates, kızartması çok yapılıyor. Şekerlerden oluşan bir karbonhidrat türü olan nişasta, kan şekeri seviyelerini yükseltebiliyor. Ayrıca Zumpano, patatesi kızartma işleminin de akrilamid adı verilen bir toksin oluşturduğunu belirtti.