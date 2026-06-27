Avrupa’da nikotin torbası tehlikesi

Avrupa'da nikotin poşetlerinin satışında patlama oldu. Euronews'ün haberine göre küresel tütün denetim grubu STOP tarafından yayınlanan yeni bir rapor, nikotin torbası pazarının Avrupa'da gençler arasında tehlikeli yükselişini gözler önüne serdi. Rapora göre, diş eti ile dudak arasına yerleştirilen nikotin paketçikleri, yasal düzenlemelerdeki boşluklar, agresif sosyal medya kampanyaları, çekici aroma çeşitleri ve spor sponsorlukları sayesinde giderek yaygınlaşıyor. Bu pazarlama taktiklerinin özellikle gençleri hedef aldığı vurgulanıyor.

TOKSİK MADDE İÇERİR

Nikotin torbaları zararlı kanserojenler, toksik maddeler ve bağımlılık yapıcı nikotin içeriyor. Raporda; tüm bu risklere rağmen, çevrimiçi satışlara, okulların yakınında yapılan promosyonlara ve çeşitli ülkelerde ücretsiz numune dağıtıldığına dair bulgular ortaya koyuluyor. Şirketler nane ve meyveden kahve, baharat ve tütüne kadar uzanan aromalarla nikotin torbalarını pazarlayarak gençlerin hayatını tehlikele atıyor. Diğer pazarlama kampanyalarıyla nikotin torbaları; arkadaşlık, aktif bir yaşam tarzı, romantizm ve başarıyla özdeşleştirilerek yanlış algılara sebep oluyor.

FENOMENLERİN ROLÜ

Öte yandan sosyal medya fenomenleri de özellikle gençler arasında nikotin torbalarının tanıtılmasında rol oynuyor. 2018 ile 2023 arasında 18 yaşın altındaki 10 milyondan fazla genç, fenomenlerin paylaşımları sonrası nikotin bağımlısı oldu. STOP direktörü Jorge Alday "Birçok firma, 24 binden 12 milyona kadar değişen takipçi sayısına sahip sosyal medya fenomenleriyle nikotin torbalarını tanıtmak için çalıştı, gençlerin hayatını tehlikeye attı" dedi.

YÜZDE 660 ARTIŞ GÖSTERDİ

Rapor, nikotin torbalarının fark edilmeden kullanılabilmesinin, sigara içmenin ya da elektronik sigara kullanımının yasak olduğu yerlerde de tüketilebildikleri için, onları gençler açısından özellikle cazip kıldığı gerçeğini de göz önüne seriyor. Öte yandan STOP'un raporuna göre 2025'te dünya genelinde tahmini 34 milyar nikotin torbası satılırken, bu 2020'ye oranla yüzde 660'lık bir artış anlamına geliyor. Küresel pazarın 2027'ye kadar neredeyse 16 milyar dolar, 2028'e kadar ise 25 milyar dolara ulaşması bekleniyor.