Uyuyamayanlara 5 altın öneri

Yaz mevsiminde sıcaktan uyanıp uykuya dalmayı zorlanan insanların şikayetlerini sıkça duyuyorsunuzdur. Aşırı sıcakların uyku kalitesini olumsuz etkilediği ortada. Uzmanlara göre, sekiz saat uyunmasına rağmen sabah yorgun uyanılmasının nedenlerinden biri de yatak odasındaki yüksek sıcaklık olabilir. İşte yaz gecelerinde daha rahat uyuyabilmek için önerilen 5 yöntem:Yatmadan yaklaşık 10 dakika önce hafif nemli bir çift çorabı dondurucuya koyun ve uyurken giyin. Ayaklar, vücut sıcaklığının düzenlenmesinde önemli rol oynadığı için serin tutulmaları, vücudun uykuya hazırlanmasına yardımcı oluyor.Yatakta kollarınızı ve bacaklarınızı açarak uyumak, vücudun etrafındaki hava dolaşımını artırıyor. Yan yatmak da sırt bölgesindeki ısının daha kolay dağılmasını sağlayabiliyor.Beslenme alışkanlıkları, özellikle yaz aylarında uyku kalitesini etkiliyor. Lif oranı düşük, doymuş yağ ve şeker açısından zengin beslenmenin uykuyu daha hafif ve daha az dinlendirici hale getirebildiğini belirtiyor.Sentetik çarşaflar ve kalın yatak örtüleri yerine pamuk veya bambu gibi doğal malzemeler tercih edin. Bu kumaşlar hava akışını artırarak gece boyunca hissedilen bunaltıcı sıcaklığın azalmasına yardımcı oluyor.Yeterli sıvı alımı, vücudun gece boyunca sıcaklığını düzenlemesine destek oluyor. Uzmanlar, yatmadan hemen önce aşırı miktarda su içmek yerine gün boyunca düzenli su tüketilmesini öneriyor. Böylece gece sık sık tuvalete kalkma ihtimali de azalıyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!