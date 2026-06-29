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Giriş Tarihi: 29.06.2026

Saç sağlığını olumsuz etkileyen 9 bakım hatası

Saç sağlığını olumsuz etkileyen 9 bakım hatası
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The Huffington Post'a konuşan kuaförler, birçok kişinin farkında olmadan her gün yaptığı bazı hataların saçın yapısını bozabileceğini belirtiyor. İşte o hatalar:
1- Saç kremini saç diplerine uygulamayın Saç diplerinin doğal sebum sayesinde yeterince yağlandığı için, saç kreminin en çok ihtiyaç duyulan bölgenin saç uçları olduğu vurgulandı.
2- Saç kremini tamamen atlamayın Kuaför Ash Therese saçın şampuanlandıktan sonra nemlendirilmesi gerektiğini söyledi. İnce telli saçlara sahip bazı kişilerin saç kreminin saçlarını ağırlaştırdığını düşündüğünü belirten Therese, her saç tipine uygun bir ürün bulunduğunu ifade etti.
3- Yalnızca sülfatsız şampuan kullanmayın Saç bakım uzmanı Titi Bello, yalnızca sülfatsız şampuan kullanılmasını doğru bulmadığını belirtti. Bello, sülfatsız şampuanların saçı daha nazik temizlediğini ancak sülfat içeren şampuanların saç derisini ve saç tellerini derinlemesine temizlemede önemli bir rol oynadığını söyledi.
4- Isı koruyucu kullanmayı ihmal etmeyin Saç stilisti Shantel Keeley, saç şekillendirmede ısı koruyucu ürün kullanımının önemli olduğunu söyledi.
5- Fön çekerken önce saç diplerini kurutun Tatum Neill, saç kurutma makinesi kullanılırken kurutma işleminin saç diplerinden başlanarak uçlara doğru ilerlemesi gerektiğini söyledi.
6- Kalitesiz ürün ve cihazlardan kaçının Ash Therese, uygun fiyatlı ve kaliteli saç bakım cihazlarının bulunabileceğini ancak birçok durumda fiyatın ürün kalitesini yansıttığını söyledi.Therese, düşük fiyatlı bazı fön fırçalarının veya şekillendirici cihazların aşırı ısınarak saçı yıprattığını söyledi.
7- Düzleştiriciyi en yüksek sıcaklıkta kullanmayın Keeley, maşa ve düzleştiricilerin en yüksek sıcaklık ayarında kullanılmaması gerektiğini söyledi.
8- Saçı aşırı germeyin Saç stilisti Nikka Whisenhunt, saçı ve saç köklerini yoğun gerilim altında bırakan modellerden kaçınmak gerektiğini açıkladı.
9- Düzenli bakımı ihmal etmeyin Whisenhunt, düzenli saç kesimi ve kırık aldırmanın yanı sıra nem bakımlarının şart olduğunu söyledi.

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Saç sağlığını olumsuz etkileyen 9 bakım hatası
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