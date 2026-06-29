Saç sağlığını olumsuz etkileyen 9 bakım hatası

'a konuşan kuaförler, birçok kişinin farkında olmadan her gün yaptığı bazı hataların saçın yapısını bozabileceğini belirtiyor. İşte o hatalar:Saç diplerinin doğal sebum sayesinde yeterince yağlandığı için, saç kreminin en çok ihtiyaç duyulan bölgenin saç uçları olduğu vurgulandı.Kuaför Ash Therese saçın şampuanlandıktan sonra nemlendirilmesi gerektiğini söyledi. İnce telli saçlara sahip bazı kişilerin saç kreminin saçlarını ağırlaştırdığını düşündüğünü belirten Therese, her saç tipine uygun bir ürün bulunduğunu ifade etti.Saç bakım uzmanı Titi Bello, yalnızca sülfatsız şampuan kullanılmasını doğru bulmadığını belirtti. Bello, sülfatsız şampuanların saçı daha nazik temizlediğini ancak sülfat içeren şampuanların saç derisini ve saç tellerini derinlemesine temizlemede önemli bir rol oynadığını söyledi.Saç stilisti Shantel Keeley, saç şekillendirmede ısı koruyucu ürün kullanımının önemli olduğunu söyledi.Tatum Neill, saç kurutma makinesi kullanılırken kurutma işleminin saç diplerinden başlanarak uçlara doğru ilerlemesi gerektiğini söyledi.Ash Therese, uygun fiyatlı ve kaliteli saç bakım cihazlarının bulunabileceğini ancak birçok durumda fiyatın ürün kalitesini yansıttığını söyledi.Therese, düşük fiyatlı bazı fön fırçalarının veya şekillendirici cihazların aşırı ısınarak saçı yıprattığını söyledi.Keeley, maşa ve düzleştiricilerin en yüksek sıcaklık ayarında kullanılmaması gerektiğini söyledi.Saç stilisti Nikka Whisenhunt, saçı ve saç köklerini yoğun gerilim altında bırakan modellerden kaçınmak gerektiğini açıkladı.Whisenhunt, düzenli saç kesimi ve kırık aldırmanın yanı sıra nem bakımlarının şart olduğunu söyledi.

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