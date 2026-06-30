Kuvvet antrenmanı kadınlarda kalp krizi riskini azaltıyor

Dünya genelinde kadınlar arasında bir numaralı ölüm nedeni olan kardiyovasküler hastalıklar için ezber bozan bir araştırma yayınlandı. Amerikan Kardiyoloji Koleji'nde yayımlanan çalışma, haftalık egzersiz rutinine kuvvet antrenmanları eklemenin kalp sağlığı üzerindeki devasa etkisini ortaya koydu. Harvard T.H. Chan Kamu Sağlığı Okulu'ndan Dr. Edward Giovannucci ve ekibinin, Nurses' Health Study (NHS) kapsamında 117 binden fazla kadının verilerini inceleyerek gerçekleştirdiği araştırmaya göre; haftada en az iki saat kuvvet veya direnç antrenmanı yapan kadınların, hiç yapmayanlara kıyasla kalp krizi geçirme riski yüzde 44, genel kalp damar hastalığı riski ise yüzde 20 oranında azalıyor.

RİSK YÜZDE 45 AZALIYOR

Araştırmanın başyazarı Dr. Tianyue Zhang, antrenman süresi arttıkça koruyuculuğun da arttığını belirterek, "Eklenen her bir saat, kalp krizi riskini yüzde 14 daha düşürüyor. Bu durum, kadınlar için direnç egzersizlerinin hayati önemini kanıtlıyor" dedi. Uzmanlar, kas kütlesini artırmanın insülin duyarlılığını iyileştirdiğini ve metabolik sağlığı destekleyerek kalbi koruduğunu vurguluyor. Çalışma, iki saatlik kuvvet antrenmanını haftalık 150 dakikalık aerobik (kardiyo) egzersizle birleştiren kadınlarda kalp krizi riskinin yüzde 45 azaldığını göstererek, iki egzersiz türünün birbirinin alternatifi değil, tamamlayıcısı olduğunu doğruluyor.