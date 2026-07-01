Yaşlanmayı hızlandıran ve yavaşlatan beslenme alışkanlıkları

Ortalama yaşam süresi yüksek kalmaya devam etse de, sağlıklı geçirilen yaşam süresi giderek kısalıyor. Bu da yaşın yalnızca takvimdeki bir sayıdan ibaret olmadığını gösteriyor. Independent'ın haberinde yer alan; nörobilimci Dr. David Cox'a göre bunun en önemli nedenlerinden biri beslenme alışkanlıkları. Ultra işlenmiş gıdaların (UPF) daha fazla tüketilmesi, gereğinden fazla kalori alınması ve vücudun ihtiyaç duyduğu besin öğelerinin yetersiz kalması, insanları hem hastalıklara hem de erken ölüme yaklaştırıyor. Cox, "Son 10 yılda endişe verici eğilimler görüyoruz. Obezite, diyabet ve metabolik hastalıklarda artış yaşanıyor. 50 yaş altındaki kişilerde kanser vakaları ile gençlerde görülen iltihabi hastalıklar da artıyor. Tüm bunlar hızlanmış yaşlanmaya işaret ediyor" ifadelerini kullandı. Ancak Cox'a göre beslenme yaşlanmayı hızlandırabildiği gibi, bu süreci yavaşlatma gücüne de sahip. Kitabı için dünyanın farklı bölgelerinde araştırmalar yapan uzman, daha uzun ve sağlıklı bir yaşam için uygulanabilecek beslenme önerilerini paylaştı. Dr. Cox'un önerileri temel olarak oldukça basit:

■ Yeşil yapraklı sebzeleri artırın.

■ Günde en az beş porsiyon meyve ve sebze tüketin.

■ Tam ve doğal gıdaları tercih edin.

■ Lif açısından zengin beslenin.

■ Her öğünde yeterli protein almaya özen gösterin. Cox, sağlıklı bir tabak oluşturmak için bu temel kuralların uzun vadede büyük fark yaratacağını söylüyor. Ancak sağlığı daha da geliştirmek isteyenler için belirli besin öğelerine ağırlık vermek ve öğün saatlerini düzenlemek de önemli.

HAFTADA ÜÇ KEZ YAĞLI BALIK TÜKETİN

OMEGA-3 yağ asitleri uzun yıllardır beyin ve kalp sağlığıyla ilişkilendiriliyor. Dr. Cox, "Haftada üç kez somon gibi yağlı balık tüketiyorsanız oldukça yüksek miktarda Omega-3 alırsınız. Klinik çalışmalar, bu düzeyde Omega-3 alımının DNA seviyesinde yaşlanmayı yavaşlatabildiğini gösteriyor" diyor.

KAHVALTIYI GÜNÜN EN BÜYÜK ÖĞÜNÜ YAPIN

PEK çok kişi günün en büyük öğününü akşam yiyor. Bunun pratik nedenleri olsa da Dr. Cox bunun biyolojik açıdan en doğru yaklaşım olmadığını söylüyor. "İnsanlar güneşe göre evrimleşti" diyen uzman, sindirim dahil birçok metabolik sürecin günün erken saatlerinde daha verimli çalıştığını belirtiyor. Bu nedenle haftanın en az birkaç günü kahvaltı veya öğle yemeğinin en büyük öğün olmasını, akşam yemeğinin ise daha hafif tutulmasını öneriyor.

YEŞİL YAPRAKLI SEBZELERE AĞIRLIK VERİN

DR. Cox'a göre yeşil yapraklı sebzeler herkesin favorisi olmayabilir. Ancak böbrek sağlığını destekleyen mineraller açısından oldukça zengin. Böbreklerin kandaki toksinleri uzaklaştırdığını ve asit-baz dengesini düzenlediğini hatırlatan Cox, bu görevleri yerine getirebilmeleri için yeterli mineral almalarının şart olduğunu söylüyor. Flavonoid bakımından zengin besinler de tüketilmeli. Polifenoller; böğürtlen, yeşil çay ve bitter çikolata gibi birçok besinde doğal olarak bulunur.

MİNERAL ALIMINI ARTIRIN

VİTAMİNLER kadar mineraller de sağlıklı yaşlanma açısından büyük önem taşıyor. Özellikle magnezyum ve çinkonun öne çıktığını belirten Dr. Cox, "Bu mineraller insülin direnciyle mücadelede oldukça etkilidir. Tip 2 diyabetin temel nedeni de çoğunlukla orta yaşlarda ortaya çıkan insülin direncidir" dedi. Çinko açısından zengin besinler arasında et, kabuklu deniz ürünleri, süt ürünleri ve tam tahıllar yer alırken; magnezyum ise ıspanak, kuruyemişler ve tam tahıllı ürünlerde bol miktarda bulunuyor.