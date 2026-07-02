Uzun süre emzirme DEHB belirtilerini azaltıyor

Yaşamın ilk altı ayında yalnızca anne sütüyle beslenen çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) belirtilerinin daha düşük olduğu ortaya çıktı. Norveç'teki Bergen Üniversitesi araştırmacıları, annelerin emzirme süresi ile çocuklarda DEHB belirtileri gelişme olasılığı arasında bir ilişki bulunduğunu belirledi. Bergen Üniversitesi Biyotıp Bölümü'nde psikiyatrist ve araştırmacı, aynı zamanda Betanien Hastanesi'nde kıdemli danışman olan Berit Skretting Solberg, "Psikiyatrik belirtiler ve bozuklukların hem genetik hem de çevresel faktörlerden etkilenebileceği uzun zamandır biliniyor," dedi. Solberg, "Çocuğun yalnızca anne sütüyle beslenme süresi ne kadar uzunsa (altı aya kadar), üç, beş ve sekiz yaşlarındaki DEHB belirtilerinin seviyesi de o kadar düşük oluyor," ifadelerini kullandı. Araştırmacılar, 1999 ile 2009 yılları arasında Norveç'te doğan 37 binden fazla çocuğun verilerini analiz ederek emzirme alışkanlıklarını inceledi ve çocukları üç, beş ve sekiz yaşlarında takip etti. Analizler, herhangi bir süre anne sütü almanın DEHB belirtilerinin azalmasıyla ilişkili olduğunu gösterirken, bu etkinin emzirmenin süresi ve yalnızca anne sütüyle beslenme düzeyi arttıkça güçlendiği, en belirgin etkinin ise ilk altı ay boyunca yalnızca anne sütüyle beslenen çocuklarda görüldüğü saptandı.

Araştırma ayrıca cinsiyetler arasında anlamlı farklılıklar bulunduğunu ve bu ilişkinin kız çocuklarında tüm yaş gruplarında daha güçlü olduğunu ortaya koydu. Solberg, DEHB için en güçlü risk faktörünün muhtemelen kalıtım olduğunu ancak nörogelişimsel bozuklukların birçok farklı etkenin birleşimiyle şekillendiğini vurguladı. DEHB; dikkat eksikliği, aşırı hareketlilik ve dürtüsellikle karakterize edilen davranışsal ve nörogelişimsel bir bozukluk olarak tanımlanıyor. Hastalık çoğunlukla çocukluk döneminde teşhis ediliyor. DEHB'nin kesin bir tedavisi yok. Ancak davranış terapileri ve ilaç tedavileri belirtilerin kontrol altına alınmasına yardımcı olabiliyor.

ALTI AY SADECE ANNE SÜTÜ



Anne sütü, yaşamın ilk aylarında bebeklerin temel besin kaynağını oluşturuyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve UNICEF, bebeklerin doğumdan sonraki ilk saat içinde emzirilmeye başlanmasını ve ilk altı ay boyunca su dahil hiçbir ek gıda veya sıvı verilmeden yalnızca anne sütüyle beslenmesini öneriyor. Araştırmacılar, anne sütü ile DEHB belirtileri arasındaki ilişkiyi açıklayabilecek çeşitli biyolojik mekanizmalar bulunduğunu belirtiyor. Anne sütü; makro besinler, vitaminler, prebiyotikler, probiyotikler, bağışıklık sistemi bileşenleri ve erken dönem beyin gelişimini etkileyebilecek diğer biyolojik olarak aktif maddeleri içeriyor.

HER ANNE ÖNERİLEN SÜRE BOYUNCA EMZİREMİYOR

Bu faydalara rağmen birçok kadın, önerilen süre boyunca emziremiyor veya hiç emziremiyor. Araştırmada yer alan annelerin bebeklerini yalnızca anne sütüyle besleme süresinin ortalama dört aydan kısa olduğu görüldü. Kadınların emzirememesinin birçok nedeni var. Bazıları mevcut sağlık sorunları nedeniyle emziremiyor, bazıları ise iş yaşamı ve yetersiz destek gibi nedenlerle planladıklarından daha erken emzirmeyi bırakıyor. Bu gibi durumlarda, genellikle inek sütü bazlı olan bebek mamaları, yaşamın ilk 12 ayında anne sütüne önerilen tek alternatif olarak kabul ediliyor. Öte yandan, araştırmacılar, bunun gözlemsel bir çalışma olduğunu hatırlatarak, anne sütü ile DEHB belirtileri arasındaki ilişkinin altında yatan biyolojik mekanizmaların anlaşılabilmesi için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.