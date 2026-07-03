Salmonella salgınının suçlusu noodle ürünleri

Avrupa'daki gıda güvenliği ve sağlık yetkilileri, aromalı noodle ürünleriyle bağlantılı bir salmonella salgını bildirdi; 14 ülkede toplam 106 doğrulanmış vaka tespit edildi. Bu salgının muhtemel kaynağının aromalı hazır erişte olduğunu belirlendi. Avrupa'daki gıda güvenliği ve sağlık yetkilileri, aromalı noodle ürünleriyle bağlantılı vakalar tespit edildi. Kuruluşlar, bazı ülkelerde ürünlerin piyasadan çekilmesi ve geri çağrılmasını da içeren kontrol önlemlerinin, salgınla bağlantılı yeni enfeksiyonların görülme olasılığını "önemli ölçüde azalttığını" belirtti.

BİR ÜRETİCİYLE BAĞLANTILI

Euronews'ün haberine göre epidemiyolojik incelemeler, Danimarka, Estonya, Almanya, Letonya ve Litvanya'daki bildirilen vakaların, aynı markaya ait aromalı noodle ürünlerinin tüketimiyle bağlantılı olduğunu ortaya koydu. Satıcıyı belirtmediler ancak Salmonella Stanley ve diğer suşlarla ilişkilendirilen vakaların, Ukrayna'daki bir üreticiyle bağlantılı olduğunu söyledi. Reeva Foods, geçen hafta yaptığı açıklamada, Baltık pazarında dağıtılan ve Reeva ürünlerinin Ukraynalı üreticisi Euro Food Service tarafından üretilen belirli bir hazır noodle partisi içinde Salmonella Stanley'nin 'iddia edilen tespitinden' söz etti. Şirket, dahili bir soruşturma başlattığını ve söz konusu partileri piyasadan çektiğini açıkladı. Ayrıca bağımsız laboratuvar testleri, düzenleyici denetimler, çevresel izleme ve ilave önleyici önlemler dahil olmak üzere bir dizi adım attığını bildirdi. "Tüketicilerimizin güvenliği bizim için en büyük öncelik" diyen Reeva, yetkililerle iş birliği yaptığını belirtti.



BELİRTİLER NELER?

Salmonella belirtileri arasında genellikle birkaç gün süren ishal, ateş, karın ağrısı, bulantı ve kusma yer alıyor. Hastalananların çoğu bir hafta içinde iyileşiyor ancak enfeksiyonlar, özellikle küçük çocuklar, yaşlı yetişkinler ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde ağır seyredebiliyor.