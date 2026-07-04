Her şeker düşmanınız değil

Biri size beslenme alışkanlıklarınızda tek bir değişiklik yaparak ışıl ışıl bir cilde, daha iyi uykuya, daha fazla enerjiye ve kilo vermeye kavuşabileceğinizi söylese, buna dikkat kesilirdiniz, değil mi? Son dönemde sosyal medyada yapılan birçok paylaşımın ardındaki temel fikir bu. İnternet ünlüleri şekerden uzak durduklarını iddia ediyorlar. Şeker detoksunun tıbbi bir tanımı olmadığı için, insanların bunu yapma yöntemleri farklılık gösteriyor. Kimileri tatlılarda, bisküvilerde ve keklerde bulunan şekerleri keserken, diğerleri meyve ve diğer karbonhidratlardaki şekerler de dahil tüm şeker tüketimini ortadan kaldırdıklarını iddia ediyor. Ama işin aslı şu. Şeker detoksu yapmaya hiç gerek yok. Hatta tüm şekerleri kesmek, beslenmenizi daha iyi değil, daha kötü hale getirebilir.

KURTULMAYA GEREK YOK

'Detoks' kelimesi, şekerin sadece bir toksin, vücudunuzun kurtulması gereken zehirli bir şey olduğu izlenimini uyandırıyor. Ancak gerçekte, şeker sadece bir karbonhidrat ve karbonhidratlar sağlığımızda hayati bir rol oynuyor. Yedikten sonra parçalanarak yakıta dönüştürülüyorlar veya daha sonra kullanılmak üzere depolanıyorlar. Bununla birlikte, bazı şeker türlerini gereğinden fazla tüketebiliyoruz. Şekerin sağlık üzerindeki etkileri söz konusu olduğunda, sorunun büyük bölümü serbest şekerlerden kaynaklanıyor. Bunlar; bisküvi, bazı kahvaltılık gevrekler ve gazlı içecekler gibi yiyeceklere eklenen şekerlerin yanı sıra bal, şurup, meyve sularında doğal olarak bulunan şekerler. Bunlara 'serbest' denmesinin sebebi, besinlerin hücre duvarlarının içinde kalmamaları. Araştırmalar, serbest şekerlerin beslenmemizin büyük bir bölümünü oluşturması durumunda, diş çürümesi (ağızdaki bakterilerin şekeri parçaladığında ürettiği asitler nedeniyle) ve kilo alma riskinin arttığını gösteriyor. Zamanla vücuttaki fazla yağ, tip 2 diyabet ve kalp hastalığı gibi bazı hastalık risklerini artırıyor. Buna karşın meyve, sebze, süt ve sade yoğurt gibi tam gıdalarda doğal olarak bulunan ve içsel şekerler olarak bilinen şekerler, aynı sağlık riskleriyle ilişkilendirilmiyor. Bunun nedeni, bu şekerleri içeren gıdaların lif, vitamin ve mineraller gibi önemli besin maddelerini sağlaması.