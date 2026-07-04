Kahve karaciğere faydalı

Kahve içmenin sağlık üzerindeki ilişkisi hakkında yapılan son bir araştırmanın sonuçları açıklandı. Araştırmacılar çarşamba günü yaptıkları açıklamada, günde 5 fincan veya daha fazla kahve tüketen kişilerin siroz riskinin neredeyse üçte bir oranında azaldığını, yaklaşık yarısında karaciğer kanseri riskinin, yüzde 42'sinde de karaciğerle bağlantılı ölüm riskinin daha düşük olduğunu söyledi. Günde bir ila iki fincan kahve içildiğinde bile faydalar gözlemlendi ancak en güçlü etkiler üç ila dört fincanda ortaya çıktı. Kahve içenlerin kan testlerinde sağlıklı karaciğer fonksiyonuyla ilişkili protein seviyelerinin daha yüksek, skarlaşma ve iltihaplanmayla bağlantılı proteinlerinse daha düşük olduğu görüldü. Ayrıca daha çok kahve içenlerin karaciğer yağı ve demiri düzeyleri de daha düşüktü. Cedars-Sinai Karaciğer Kanseri Programı Tıbbi Direktörü Dr. Ju Dong Yang yaptığı açıklamada, "Bulgularımız, kahveyi zaten seven ve iyi tolere eden kişiler için makul miktarda kahve tüketimini destekliyor" diyor.

13 YILLIK ARAŞTIRMA

Araştırmacılar, yarım milyon Britanyalı yetişkinin sağlık kayıtlarını içeren bir veri tabanı olan Birleşik Krallık Biobank'teki katılımcıların sağlık verilerini 13 yıl boyunca inceledi. Karaciğer MR taramalarının yanı sıra kandaki protein düzeylerini analiz ettiler. Çalışma sırasında hem tam kafeinli hem de kafeinsiz kahvede benzer faydalar gözlemlediler. Bu da kahvedeki diğer doğal bileşiklerin, bu faydaların görülmesine katkı sağlıyor olabileceğine işaret ediyor. Cedars-Sinai'deki Karsh Gastroenteroloji ve Hepatoloji Bölümü Direktörü Dr. Shelly Lu, "Araştırmamızın bir sonraki adımı, kahvede karaciğeri koruyan bu ilişkilerden sorumlu spesifik bileşikleri belirlemek" ifadelerini kullanıyor. Bulgularımız, iltihaplanma ve skarlaşmayı içeren biyolojik yolaklara işaret ediyor ve kahvenin karaciğer sağlığını nasıl etkileyebileceğini ve kimlerin bundan en fazla fayda sağlayabileceğini daha iyi anlamak için gelecekteki araştırmalarda incelenebilecek moleküler hedefleri vurguluyor.