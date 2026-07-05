Sosyal aktiviteler demans riskini azaltıyor

Yeni bir araştırmaya göre fiziksel aktiviteyi artırmak, sigarayı bırakmak ve sosyal izolasyonu aşmak dünya çapındaki demans vakalarının yarısından fazlasını engelleyebilir. Avustralya'daki Curtin Üniversitesi'nden araştırmacılar demansın önlenmesine yönelik önemli bir araştırmaya imza attı. The Lancet Health Longevity'de yayımlanan çalışmanın yazarlarından Blossom Stephen, "Demansın yaşlanmanın kaçınılmaz bir parçası olduğu yönünde hâlâ yaygın bir inanç var. Ancak durum böyle değil" diyor. Dr. Stephen, "Tabii ki insanlar risklerin farkında olsa bile 'zaman, maliyet ve motivasyon' gibi engeller yaşam tarzlarında değişiklik yapmalarını engelleyebiliyor" diye ekledi. Çalışmanın yazarlarından Mario Siervo, "Demans vakalarının yaklaşık yüzde 45'i, yaşam tarzımız, sağlık durumumuz ve çevremiz gibi değiştirebileceğimiz faktörlerle ilişkili" açıklamasında bulundu.

KAMPANYALAR YETERLİ DEĞİL

Dr. Siervo sözlerini şöyle sürdürdü: "İnsanlara bu risklerin neler olduğunu söylemek önemli. Ancak tek başına yeterli değil. Farkındalık kampanyaları önemli. Ancak tek başına nadiren kalıcı bir davranış değişikliğine yol açıyorlar." Bilim insanları çalışma kapsamında 10 yılı aşkın bir süre boyunca yaklaşık 500 bin yetişkini takip etti. Araştırmacılar, kas gücü düşük ve vücut yağ oranı fazla olan, yani sarkopenik obezite diye bilinen rahatsızlıktan muzdarip kişilerin demans geliştirme riskinin daha yüksek olduğunu tespit etti. Bilim insanları hareketsizlik ve obezite gibi; orta yaşta işitme kaybı, yüksek kolesterol, depresyon, hipertansiyon, diyabet, sigara kullanımı, aşırı alkol tüketimi, sosyal izolasyon, tedavi edilmeyen görme kaybı ve hava kirliliğine maruz kalmanın da demans riskini artırabileceğini belirtti.



ÜÇ YILDA YÜZDE 26'LIK İYİLEŞME SAĞLANDI

BU araştırma kapsamında risk değerlendirmesini yapılandırılmış eğitimle birleştirerek, üç yıl boyunca değiştirilebilir risk faktörlerinin durumunda yüzde 26'lık bir iyileşme sağladı. Araştırmacılar bazı interaktif yaklaşımların, risk altındaki kişilerin belirli yaşam tarzı değişiklikleri yapmaları açısından daha tutarlı bir etki oluşturabileceğini belirtiyor. Bunlar arasında çevrimiçi eğitim programları, kişiselleştirilmiş risk değerlendirmeleri ve toplum düzeyindeki güvenilir yerel figürler tarafından sunulan programlar yer alıyor. Dr. Stephan, "Gelecek on yıllarda demans oranlarının kayda değer derecede artması beklendiğinden, önleme elimizdeki en güçlü araçlardan biri ancak bunu başarmak için, riski nasıl aktardığımızı ve halkın bu konuda harekete geçmesini nasıl desteklediğimizi yeniden düşünmemiz gerekiyor" diyor.