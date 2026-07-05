Yüksek protein ve maksimum lif ile sağlığınızı koruyun

Yüksek proteinli ve yüksek lifli besinleri bir arada tüketmek, sosyal medyada son zamanlarda popülerleşen sağlık trendlerinden biri. Protein, kas sağlığını destekleme, kilo verme ve sağlıklı yaş almaya yardımcı olma vaadiyle son birkaç yıldır gündemde. İngiliz BBC televizyonu bu konuyu geçtiğimiz günlerde derinlemesine inceledi. Son yapılan bir süpermarket anketinde, alışveriş yapanların yüzde 40'ından fazlası geçen yıl protein alımlarını artırdıklarını söyledi. Son zamanlarda, özellikle 'fibermaxxing' (maksimum lif alımı) olarak adlandırılan beslenme tarzının yükselişiyle birlikte, lif de ön plana çıkmaya başladı. Lif, bağırsak sağlığı, kilo kontrolü ve uzun vadeli sağlık için çok önemli. Yüksek proteinli beslenmenin tek bir tanımı yok. İngiltere'de önerilen alım miktarı vücut ağırlığının kilogramı başına 0.75 gram. (Bu, 75 kg'lık bir yetişkin için günde yaklaşık 56 gram demek). Yüksek protein alımı genellikle vücut ağırlığının kilogramı başına günde 1-2 gram veya öğün başına 20- 30 gram protein tüketmek anlamına geliyor.

FAZLASI ZARAR

Lif de sağlıklı yaşam için önemli. Yetişkinler için önerilen günlük lif alım miktarı 30 gram veya üzeri. 100 gramında 3 gram veya daha fazla lif bulunan gıdalar ve ürünler 'lif kaynağı' olarak tanımlanıyor. 100 gramında 6 gramdan fazla lif içeren gıdaları ise 'yüksek lifli' gıda olarak kabul ediyor. Protein düzeyiniz düşükse, daha fazla protein tüketmek kas sağlığını destekleyebilir, kilo verme hedeflerinize yardımcı olabilir ve sağlıklı yaşlanmada rol oynayabilir. Yüksek lifli bir beslenme, kolesterol seviyelerine ve bağırsak sağlığına fayda sağlayabilir, ayrıca tip 2 diyabet gibi sağlık sorunları riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Öte yandan çok yüksek protein alımı diğer besin maddelerini dışlamaya yol açabilirken, lif alımını çok hızlı artırmak veya tek bir kaynağa çok fazla ağırlık vermek şişkinliğe ve rahatsızlığa neden olabilir.