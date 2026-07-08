Sıcak, anne karnındaki bebeği bile çarpıyor

Yaz aylarında hamileler sıcağa karşı daha hassas hale geliyor. Hamileliğin ilk üç ayında (12 hafta) anne adaylarının vücudun aşırı ısınmasına neden olan faktörlerden uzak durması önem taşıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ak, hamileleri sıcaklardan koruyacak önerilerde bulundu…

KAN DAMARLARI DARALIYOR

Avrupa'da birçok can kaybının yaşanmasına neden olan aşırı sıcaklar, anne karnındaki bebekleri bile olumsuz etkiliyor. Hamileleri aşırı sıcaklara karşı uyaran Doç. Dr. Ak, "Sıcakta, annenin vücudu soğumaya çalışırken, kan damarları daralıyor ve bu da bebeğe giden kan ve besin miktarını azaltıyor. Sıcak çarpması anne karnındaki bebeği bile etkiliyor" dedi.

GÜNEŞ KREMİ KULLANIN

Hamilelerin güneş kremi kullanmasının riskli olmadığını söyleyen Doç. Dr. Ak, "Yazın güneş kremi kullanmak, hamilelik ve emzirme döneminde tavsiye edilir. Güneş kremleri çeşitli bileşenler içerse de cilt tarafından emilen miktarın minimum düzeyde olduğu bilinmektedir. Yapılan araştırmalarda güneş kremlerinin hamile ve emziren kadınlar için risk oluşturmadığı belirlenmiştir. Eğer cilt hassas veya cilt reaksiyonlarına yatkınsa, bu ciltler için uygun ve hipoalerjenik bir güneş kremi kullanılmalıdır. Uygun güneş kremi için doktorunuza mutlaka danışmalısınız" dedi.

SABAH EGZERSİZİ

Sıcak günlerde gebelere hafif egzersiz yapmalarını öneren Doç. Dr. Ak, şunları söyledi: "Yapılacak egzersiz türü ve günün hangi saatinde yapılacağı uzman tavsiyesine göre belirlenmelidir. Hamile kadınlar için genel öneri, haftanın mümkünse tüm günlerinde, en az 30 dakika hafif yoğunlukta fiziksel aktivite yapmaktır. Sabahın erken saatlerinde hava serinken egzersiz yapmak, aşırı ısınma riskini azaltmakta ve vücudu rahatlatmaktadır. Vücut ısısını artıracak ağır egzersiz programlarından kaçınılmalıdır. Genel olarak, yüzme veya su aerobiği, hafif tempolu yürüyüş veya kısa koşular, bisiklet sürmek, pilates, yoga, esneme hareketleri veya diğer yer egzersizleri yapılabilir."

ISI BİTKİNLİĞİNİN BELİRTİLERİ

ISI bitkinliğinin, sıvı kaybı nedeniyle vücut susuz kaldığında ortaya çıktığının altını çizen Doç. Dr. Ak, ısı bitkinliğinin belirtilerini şöyle sıraladı: "Aşırı fiziksel aktivite veya sıcak bir ortamda bulunmak da ısı bitkinliğine yol açabilir. Müdahale edilmediğinde sıcak çarpması riski artabilir. Bu durum, ani vücut sıcaklığı yükselmesine, kafa karışıklığına ve potansiyel olarak bilinç kaybına neden olabilir. Isı bitkinliği belirtileri, aşırı terleme, susuzluk hissi, baş ağrısı, kas ağrıları ve krampları, bayılma veya baş dönmesi hissi, hızlı, zayıf nabız, soluk ve nemli cilttir."

HAMİLELERDE VÜCUT ISISINI DÜŞÜREN YÖNTEMLER

YAZ aylarında vücudun aşırı ısınmasını engellemenin çoğu zaman mümkün olmadığını söyleyen Doç. Dr. Ak, ancak, vücut ısısını düşürecek bazı yöntemler de olduğunu belirtti. Ve bunları şöyle sıraladı:

■ Doğrudan güneş ışınlarından uzak durun ve kapalı alanlarda ya da gölgede vakit geçirin.

■ Günün en sıcak saatlerinde dışarıda olmayın.

■ Yüzünüzü ve vücudunuzu serinletmek için yanınızda spreyli şişeler bulundurun.

■ Başınızın ve boynunuzun etrafına ıslak bezle uygulama yapın.

■ Ayaklarınızı çok soğuk olmayan bir su ile günde 2-3 kere yıkayın ya da ayaklarınızı suda bekletin.

■ Serinlemek için sık sık duş alın.

■ Hafif ve bol kıyafetler giyin. Nem emici kumaşlar tercih edin.

■ Kan dolaşımını desteklemek için düzenli olarak su için.

■ Ekstra koruma için şapka ve güneş gözlüğü kullanın.