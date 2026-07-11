Glokom salgınını durduran yeni yöntem Türkiye’de

Halk arasında 'göz tansiyonu' veya 'karasu' hastalığı' olarak bilinen glokom, göz içi sıvısının dengelenememesi sonucu göz içi basıncının yükselmesi ve buna bağlı olarak görme sinirlerinin kalıcı olarak zarar görmesi. Glokomun sinsi seyirli bir hastalık olduğunun altını çizen Dünyagöz Etiler Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ümit Aykan, erken tanı ve tedavi edilmediğinde geri dönüşü olmayan görme kaybına yol açabileceğini belirtti.

AMELİYATHANEYE GIRDIM

Glokom tedavisinde temel hedefin optik sinir hasarını yavaşlatmak olduğunu belirten Prof. Dr. Ümit Aykan ile birlikte yeni tedavi yöntemini yerinde görmek için ameliyathaneye girdim. İngiltere ve Almanya'dan sonra 3'üncü sırada ülkemizde de uygulanmaya başlanan bu yeni tedavi yöntemini yerinde gördüm.

BU HASTALIKTAN KURTULACAĞIM

Halim Ege, 8 yıl önce glokom hastalığına yani göz tansiyonuna yakalandığını belirterek, "İki gözümde de glokom teşhis edildi. 25 - 26 tansiyonla doktora gittim. Bana ilaç verdi. İlacı düzenli kullanmadım. Daha sonra göz tansiyonum 45 - 50'lere kadar çıktı. Sonra yeni bir cihazla 1-2 dakika içinde glokom tedavisinin yapılabileceğini öğrenince hemen bu operasyona girmek istedim. Çok heyecanlıyım. Göz hiçbir organa benzemiyor. Bir anda dünyam kararabilir. Dünyamı karartmamak için bu operasyona giriyorum" dedi. Operasyon hazırlıkları tüm hızıyla sürerken, hasta Halim Ege, bu sinsi hastalıktan kurtulacak olmanın mutluluğunu yaşıyordu. Ben de ilk defa bu kadar hassas bir organ olan gözün, en incelikli bir şekilde son teknolojik bir cihazla üstelik dünyada devrim niteliğinde bir tedavi imkanı olarak sunulan cihazla yapılacak operasyonda olmanın heyecanını yaşıyordum. Göz gibi hassas bir organa neredeyse mikron düzeyde yapılan operasyonun göz hastalıkları uzmanı tarafından ne kadar incelikle yapıldığını ameliyathanede gözlemledim.

PROFESÖR DE HEYECANLIYDI

Prof. Dr. Ümit Aykan'ın da ayrı bir heyecanı vardı. Yeni teknoloji, yapay zeka ve üst teknolojilerle birleşince dakikalar içinde operasyon yapılabiliyordu. Operasyonun başlamasıyla bitmesi bir oldu. 1-2 dakika içerisinde, uygulanan soğuk lazerle, çevre dokulara zarar vermeden glokom, tedavi edildi. Prof. Dr. Ümit Aykan, "FLIGHT tekniği, implant gerektirmeyen ve kesisiz yapısıyla glokom cerrahisinde yeni bir dönemin habercisi. Mevcut bulgular son derece umut verici. FLIGHT tekniğini, glokom tedavisinde daha güvenli, daha konforlu ve daha hassas cerrahi yaklaşımların önünü açabilecek, yenilikçi bir gelişme olarak ifade edebiliriz" dedi.

ÇOK DAHA İYİ GÖRÜYORUM

Halim Ege, "Ameliyatım çok başarılı geçti. Daha net görebiliyorum. Renk değiştiren yerlerde çok zorlanıyordum. Merdiven çıkarken de net göremediğim için ayağım takılacak gibi hissediyordum ve çok zorlanıyordum. Ancak operasyondan sonra fark ettim ki bu hastalığa yakalanmadan önceki gibi görebiliyorum. Hemen taburcu edildim" diyerek, duygularını anlattı.



2 DAKİKADA GLOKOM TEDAVİSİ

DÜNYADA çığ gibi büyüyen hatta salgın diye nitelendirilen glokomun, tedavisindeki yeni yöntemi mevcut tedavilere göre daha konforlu olarak nitelendiren Prof. Dr. Ümit Aykan, şunları söyledi: "Glokomda tedaviye genellikle göz damlalarıyla başlıyoruz. Yeterli kontrol sağlanamadığında lazer tedavileri, minimal invaziv glokom cerrahileri (MIGS) ve en son aşamada, klasik invaziv filtrasyon cerrahileri (tüp ya da trabekülektomi) gündeme geliyor. Ancak orta ve uzun dönemde hasta uyum sorunları, cerrahi komplikasyonlar ve implant temelli yöntemlerin tansiyonu düşürmede yetersizlikleri, daha güvenli ve yenilikçi tekniklere olan ihtiyacı artırmıştır. Bu ihtiyaç doğrultusunda geliştirilen 'Femtosaniye Lazer ile Görüntü Kılavuzlu Trabekülotomi' (FLIGHT) tekniği, 2025 yılında Kopenhag'da düzenlenen ESCRS (European Society of Cataract and Refractive Surgeons) Kongresi'nde ilk kez tanıtılarak dikkatleri üzerine çekti. Bu yöntemde, ön segment görüntüleme ile eş zamanlı yönlendirilen femtosaniye lazer kullanılarak, trabeküler ağ üzerinde mikroskobik kanallar oluşturuluyor. Aköz hümörün dışa akımı artıyor. Operasyon sadece 1-2 dakika sürüyor."

GÖZ CERRAHİSİNDE BÜYÜK UMUT

FEMTOSANİYE lazerlerin, göz cerrahisinde çok sayıda uygulamada kullanıldığını da söyleyen Prof. Dr. Ümit Aykan, "Refraktif cerrahi (örneğin femto-LASIK), katarakt cerrahisi sırasında kornea ve lens işlemleri, diğer ön segment cerrahileri gibi örneklendirebiliriz. Bu lazerler, genellikle mekanik araçların yerini alarak daha güvenli ve kontrollü işlemler yapılmasına imkân veriyor" dedi.

KESİ OLMADAN OPERASYON

DEVRİM niteliğindeki 'FLIGHT' tekniğinin öne çıkan özelliklerini ise Prof. Dr. Ümit Aykan, şöyle sıraladı:

Kesi gerektirmiyor.

Herhangi bir implant kullanılmıyor.

Görüntü kılavuzlu lazer sayesinde yüksek cerrahi hassasiyet ve başarı sağlanıyor.

Operasyonun ardından hasta taburcu ediliyor. Daha kısa iyileşme süresi ve artan hasta konforu yer alıyor.

HEDEF DOKUYA MİKRON DÜZEYDE ATIŞ

PROF. Dr. Ümit Aykan, Femtosaniye lazerin glokom cerrahisine katkısını ise şöyle anlattı: "FLIGHT' tekniğinin temelini oluşturan femtosaniye lazer teknolojisi, son derece kısa süreli 10-15 saniye kadar lazer atımları sayesinde hedef dokuda mikron düzeyinde, son derece hassas işlemler yapılmasına olanak tanıyor. Bu ultra kısa atımlar, çevre dokularda ısıya bağlı hasar oluşturmadan etki göstererek, cerrahi güvenliği artırıyor. FLIGHT prosedüründe, ön segment görüntüleme sistemleriyle eş zamanlı kılavuzlanan femtosaniye lazer, trabeküler ağ üzerinde yüksek hassasiyetle mikroskobik kanallar oluşturuyor. Görüntü kılavuzlu bu yaklaşım, işlemin tekrarlanabilirliğini artırırken, cerrahın deneyimine bağlı değişkenliği de azaltmayı hedefliyor. Oluşturulan mikrokanallar sayesinde aköz hümörün doğal dışa akımı artırılarak, göz içi basıncının düşürülmesi amaçlanıyor."

İLK KLİNİK SONUÇLAR UMUT VERİCİ

İlk klinik sonuçlar hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Ümit Aykan, "ESCRS 2025'te paylaşılan ilk klinik veriler, FLIGHT tekniğinin göz içi basıncında anlamlı düşüşler sağladığını ve işlem sırasında cerrahi travmanın düşük olduğunu göstermiştir. Bu durum, komplikasyon risklerinin azalabileceğine işaret ediyor" dedi.