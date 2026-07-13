Yardım etmek iyileştiriyor

YARDIM etmek başkalarına fayda sağlamaktan çok daha fazlası... Düzenli olarak gönüllü faaliyetlerde bulunmak sizi ruhsal olarak iyi hissettirmesinin yanı sıra bedensel olarak da birçok fayda sağlıyor. Health sitesi bilimsel verilere dayanarak yardım faaliyetlerine katılmanın sağlığa faydalarına yer verdi. İşte o faydalar:

SAĞLIKLI YAŞAM SÜRESİNİ

UZATIYOR: 2020 yılında 50 yaşın üzerindeki 12 bin 998 yetişkinin katılımıyla bir çalışma yapıldı. Çalışma verileri, düzenli olarak gönüllü faaliyetlerde bulunan kişilerin, hiç gönüllü çalışmayanlara kıyasla erken ölüm riskinin daha düşük olduğunu gösterdi.

KALP HASTALIĞI RİSKİNİ AZALTIYOR:

2018 yılında yayımlanan araştırma, gönüllü çalışmalar ve günlük hayatta yapılan küçük iyiliklerin kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olduğunu ortaya koydu.

BEYİN FONKSİYONLARINI GELİŞTİRİYOR:

2021 yılında yapılan iki yıllık bir araştırmada, bilişsel gerileme belirtisi göstermeyen yaşlı yetişkinlerin beyin performansı değerlendirildi. Araştırmacılar, gönüllülük programına katılan bireylerin planlama, dikkat ve problem çözme gibi işlevlerde, düşük düzeyde etkinlik gösterenlere kıyasla dikkat çeken gelişmeler kaydettiğini belirledi.

YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRIYOR:

Gönüllü yardım faaliyetlerinde bulunmak yaşam memnuniyetini artırıyor, öz saygıyı yükseltiyor ve sosyal desteğin güçlenmesini sağlıyor.

FİZİKSEL AĞRIYI AZALTIYOR:

2023 yılında yayımlanan bir araştırmada, yaklaşık 48 bin kişinin verileri incelendi. Gönüllü faaliyetlerde bulunan veya bağış yapan kişilerin, daha düşük düzeyde fiziksel ağrı bildirdiği tespit edildi.

