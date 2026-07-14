4 damla hayat kurtarıyor! Topuk kanı testiyle çocukların geleceği güvenceye alınıyor!

Yenidoğan bebeklerin topuğundan alınan birkaç damla kanla yapılan tarama testleri, hayati önem taşıyor. Çocuk Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Gündüz, bebeklerin canını yakmamak için topuktan kan alındığını anlatarak, "Doğumdan 48-72 saat içinde kurutma kağıdına 4 damla kan alınıyor. Kurutma kağıdına damlatılan kan, sıvı halde tüplerle taşınmıyor. Bu kağıtlar doğrudan Ankara ve İstanbul'daki merkez laboratuvarlara gidiyor" dedi. Topuk kanı taramasının amacının, bebekte henüz hiçbir hastalık belirtisi ortaya çıkmadan erken teşhis koymak olduğunu belirten Gündüz, "Eğer şüphe varsa ve doğrulamak açısından 7. günde tekrar alınıyor. Şüpheli sonuç çıkarsa ilgili çocuk beslenme ve metabolizma kliniklerine gönderiliyor. Hasta tedaviye alınıyor. Topuk kanı sayesinde vücutta zehir etkisi yaratabilecek, çocukta zeka geriliğine veya engelliliğe yol açabilecek toksik maddeleri daha bebeklik döneminde tespit ediyoruz. Çoğu zaman sadece basit bir diyetle veya ilaçla bu maddeleri vücuttan uzaklaştırıyoruz. Eğer bu testi yaptırmazsanız ve bebekte bu hastalık varsa, 6. aydan sonra ortaya çıkacak beyin hasarını, zeka geriliğini ya da işitme kaybını geri döndüremezsiniz. 4 damla bir çocuğun tüm hayatını kurtarıyor. Zamanında yapılmayan taramaların faturası ağır oluyor" ifadesini kullandı.