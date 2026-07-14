Kadınlarda kemik erimesi tehlikesi

Menopoz döneminde artan kemik erimesi (Osteoporoz) riski, erken dönemde alınacak önlemlerle büyük ölçüde kontrol altına alınabiliyor. Medipol Koşuyolu Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Evrim Bostancı Ergen, kemik sağlığının korunmasında menopoz öncesi değerlendirme, düzenli egzersiz, dengeli beslenme ve kişiye özel tedavi planlamasının kritik rol oynadığını söyledi.

KRİTİK DÖNEM MENOPOZ ÖNCESİ

Kemik sağlığının korunmasında menopoz öncesi dönemin kritik olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ergen, "Kemik erimesini menopoz sonrasında değil, menopoz öncesinde başlayan ve sonrasında devam eden bir süreç olarak değerlendirmek gerekiyor. Özellikle menopoz öncesi ile menopozdan sonraki ilk 5-7 yıllık dönem bizim için çok değerli. Bu süreçte kemik yoğunluğunu koruyabilirsek ilerleyen yaşlarda oluşabilecek kemik kaybı ve kırık riskini önemli ölçüde azaltabiliyoruz" dedi. Prof. Dr. Ergen, bu nedenle adet düzensizlikleri başladığı dönemde kemik yoğunluğunu değerlendirerek gerekli koruyucu tedavilere başlanması gerektiğinin altını çizdi.

KIRIKLAR ARTIYOR

İleri yaşlarda görülen osteoporozun yaşam kalitesini ciddi şekilde etkilediğine dikkat çeken Prof. Dr. Ergen, şöyle dedi: "60-65 yaş sonrasında osteoporoza bağlı patolojik kırıkları daha sık görüyoruz. Bu dönemde tanı konulan kemik erimesi çoğu zaman geri dönüşü olmayan bir noktaya ulaşmış oluyor. Bu nedenle risk faktörlerini erken belirlemek, kemik kaybı başlamadan önce gerekli önlemleri almak ve hastaları güçlü bir kemik yapısıyla menopoza hazırlamak büyük önem taşıyor."



HER KADIN İÇİN FARKLI TEDAVİ

Tedavi planının kişiye özel hazırlanması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Ergen, "Her kadının ihtiyaçları farklıdır. Aile öyküsü, kullanılan ilaçlar, eşlik eden hastalıklar, boy, kilo ve yaşam tarzı tedavi planını doğrudan etkiliyor. Bu nedenle menopoz sürecine giren ya da adet düzensizliği yaşayan kadınların mutlaka kadın hastalıkları ve doğum uzmanına başvurarak kişiye özel değerlendirme yaptırmaları gerekiyor" dedi.

BESLENME, EGZERSİZ VE TEDAVİ BİRLİKTE PLANLANMALI

Kemik sağlığının tek bir yöntemle korunamayacağını da belirten Prof. Dr. Ergen, "Kemik sağlığını üç ayaklı bir sistem olarak değerlendirmek gerekiyor. Beslenme, egzersiz ve uygulanacak tedaviler birlikte planlanmalı. Sadece vitamin desteğiyle başarılı sonuç almak mümkün değil" dedi.

DİRENÇ EGZERSİZLERİ ÖNEMLİ

PROF. Dr. Ergen, şu önerilerde bulundu: "Direnç egzersizleri yapmak, kas kütlesini korumak ve dengeli beslenmek tedavinin ayrılmaz parçalarıdır. Çok zayıf olmak da fazla kilolu olmak da kemik sağlığı açısından risk oluşturabiliyor."