Kalp hastaları klima karşısında uyumamalı

Uzmanlar, aşırı sıcaklardan kaçmak için kullanılan klimaların kalp hastaları için büyük risk taşıdığını belirtiyor. Kardiyoloji uzmanları, terliyken aniden buz gibi bir ortama girmenin veya sıcak havada soğuk suya dalmanın kalpte ritim bozukluklarını tetikleyebileceğini belirtiyor. Vücudun ani ısı değişimlerine karşı korunması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, odaların aşamalı olarak soğutulmasını öneriyor. Özellikle kalp hastalarının klimaları 17 derece gibi çok düşük sıcaklıklara ayarlayıp karşısında uyumaması gerekiyor. Vücudun adaptasyonu için cihazların en uygun olan optimal oda sıcaklığına getirilmesi ve geçişlerin yavaşça yapılması hayati önem taşıyor.