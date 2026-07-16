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Giriş Tarihi: 16.07.2026

Meme kanseri ilacına onay

Meme kanseri ilacına onay
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ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ileri evre veya metastatik meme kanseri hasta grubunda kullanılmak üzere gedatolisib etken maddeli Revtorpyk'i onayladı. Söz konusu onayın, hormon reseptörü pozitif, HER2 negatif ve PIK3CA mutasyonu bulunmayan, daha önce metastatik hastalık için en az bir basamak hormon tedavisi almasına rağmen kanseri ilerleyen yetişkin hastaları kapsadığı belirtildi. Gedatolisib, hormon tedavisi fulvestrant ile birlikte kullanılacak. Hastanın durumuna göre tedaviye palbociclib etken maddeli Ibrance ilacı da eklenebilecek. İlaç, iki tedaviyle birlikte kullanıldığında hastalığın ilerlemesi veya ölüm riskini standart tedaviye kıyasla yüzde 76 azalttı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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