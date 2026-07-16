Z kuşağında kanser tehlikesi

Kanser, dünya genelinde giderek daha fazla insanı etkileyen en önemli sağlık sorunlarından biri haline geldi. Bir yandan artan vaka sayıları, bir yandan ise kanser tedavilerinde yüz güldüren tedavi sonuçları konuşuluyor.

ONKOLOJİDE NELER OLUYOR?

Dünyanın en büyük onkoloji kongrelerinden biri olan 'ASCO 2026'da açıklanan yeni bilimsel çalışmalar, özellikle uzun yıllar tedavi edilmesi zor kabul edilen bazı kanserlerde, geliştirilen ilaçlar, yeni tedaviler, dikkat çekti.

45 bin kişinin katıldığı kongrede, sunulan bir çalışmada, metastatik pankreas kanseri hastalarında geliştirilen yeni ilacın, standart kemoterapiye göre yaşam süresini yaklaşık 2 katına çıkardığı ve ölüm riskini yaklaşık yüzde 60 azalttığı açıklandı. Sonuçlar ayakla alkışlandı. Pankreas kanserinin yanı sıra, prostat kanseri, akciğer kanseri ve liposarkomla ilgili 5 çalışma sunuldu. Tüm bu doğrultuda onkoloji uzmanları 'Onkolojide neler oluyor?' sorusunun peşine düştü. Onkoloji dünyasında çok konuşulan bu konuları uzmanlar, masaya yatırdı.

GENÇLER DİKKAT!

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Erkan Doğan, kanserin artık yalnızca ileri yaşların değil, gençlerin de sorunu olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi: "1990'dan sonra doğanlar kişilerde kanser salgını olabilir. Bu hastalık artık yalnızca ileri yaşların değil, gençlerin de önemli bir sağlık sorunu haline geldi. İşlenmiş gıda tüketimi arttıkça kolorektal kanser vakalarında ciddi artış yaşandığı görülüyor. 90'lar kuşağının çocukluk döneminden itibaren değişen beslenme alışkanlıkları uzun vadeli riskler doğuruyor. Özellikle işlenmiş gıdaların sık tüketimi sağlığı olumsuz etkiliyor. Örneğin 1995 yılında 65 yaş altındaki hastaların toplam kolorektal kanser vakalarına oranı yüzde 27'de kalırken, bu oran 2022'de yüzde 45'e yükseldi. Ocak 2026'da yayınlanan Amerika Kanser Derneği istatistiklerine göre 50 yaş altı kanser ölümlerinde kolorektal kanserler birinci sıraya oturdu. Kanserin gençleri de etkileyen bir hastalık olduğu konusunda farkındalık oluşmalı."

KANSER TEDAVİSİNDE SEVİNDİRİCİ GELİŞMELER

Çocuk Onkolojisi Uzmanı ve Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tezer Kutluk, her yıl yaklaşık 20 milyon kişinin kansere yakalanırken, 10 milyon kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi. Tüm bunlara karşılık 'ASCO 2026'da kanser tedavilerinde çok önemli gelişmelerin konuşulduğunu ifade eden Prof. Dr. Kutluk, şöyle dedi: "Önümüzdeki dönemde tedavi kararları artık yalnız tümörün türüne göre değil; tümör biyolojisine, moleküler mekanizmalarına göre verilecek. Erken tanı programları ile hedefe yönelik tedaviler ve hedefe yönelik, kişiselleştirilmiş tedaviler, immünoterapide yaşanan gelişmeler sayesinde birçok kanser türünde hastaların yaşam süresi uzuyor ve tedavi başarısı artıyor. 'ASCO 2026'da sunulan bir çalışmada, metastatik pankreas kanseri hastalarında geliştirilen yeni ilaç, standart kemoterapiye göre yaşam süresini yaklaşık 2 katına çıkardığı ve ölüm riskini yaklaşık yüzde 60 azalttığı açıklandı. Kanser tedavisinin geleceği, kişiselleştirilmiş yaklaşımlar üzerine şekilleniyor."

GEN DEĞİŞİKLİĞİNE YENİ İLAÇ

'ASCO'da öne çıkan en önemli başlıklardan birinin de KRAS adı verilen gen değişikliğine yönelik geliştirilen yeni ilaçlar olduğuna değinen Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mutlu Demiray da KRAS mutasyonunun özellikle pankreas, akciğer ve kalın bağırsak kanserlerinde sık görüldüğünü belirterek, yıllarca bu genetik değişikliğin tedavi edilemeyeceğinin düşünüldüğünü söyleyerek, şöyle dedi: "Yeni geliştirilen ilaçlar sayesinde artık KRAS mutasyonunu doğrudan hedeflemek mümkün hale gelebilecek. Yapılan çalışmalarda bu tedavilerin, hastalığın ilerlemeden kontrol altında kaldığı süreyi standart kemoterapiye göre belirgin şekilde uzattığı görüldü."

YENİ NESİL TEDAVİLERLE GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK

İmmünoterapının etkisini artırmayı amaçlayan yeni nesil tedaviler hakkında bilgi veren Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Nilüfer Avcı ise artık yalnızca kanser hücresinin değil, kanserin çevresindeki ortamın da tedavide önemli rol oynadığını belirterek, "Tümörün çevresindeki bazı mekanizmalar bağışıklık sisteminin kanserle savaşmasını engelleyebiliyor. Geliştirilen yeni tedaviler ise aynı anda iki farklı hedefi etkileyerek, bağışıklık sisteminin tümöre karşı daha güçlü çalışmasını amaçlıyor. Geleceğin tedavisi kişiye özel planlanacak" dedi.