Türkiye robotik cerrahide eğitim üssü oluyor

Robotik cerrahide gelinen noktayı, Türkiye'nin eğitim gücünü ve gelecekte sağlık alanında yaşanacak dönüşümü Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Emre Balık'a sordum. Bugüne kadar dünyada 12 milyon, Türkiye'de 50 binden fazla robotik cerrahi ameliyatı yapıldı. Bu rakam giderek artıyor.

ROBOTLAR İŞ BAŞINDA

Robotik cerrahi günümüzde en sık kolorektal cerrahi, üroloji, jinekolojik onkoloji, göğüs cerrahisi ve üst gastrointestinal sistem ameliyatlarında kullanılıyor. Özellikle prostat, böbrek ve rektum kanseri ameliyatlarında robotik sistemlerin önemli avantajlar sunduğunu belirten Prof. Dr. Balık, 3 boyutlu yüksek çözünürlüklü görüntüleme ve insan elinden daha geniş hareket kabiliyetine sahip cerrahi enstrümanlar sayesinde dar anatomik alanlarda çok daha hassas çalışılabildiğini söyledi. Prof. Dr. Balık, "Özellikle rektum kanseri ameliyatlarında pelvis gibi ulaşılması zor bölgelerde sinirlerin korunabilmesi, hem onkolojik başarıyı hem de hastaların yaşam kalitesini artırıyor. Hastalarda daha az kan kaybı, daha az ağrı, daha kısa hastane yatışı ve daha hızlı iyileşme görüyoruz" dedi.

BÜYÜK AVANTAJ

Açık cerrahide büyük kesiler gerektiğini, laparoskopik cerrahide ise hareket kabiliyeti sınırlı uzun aletlerle çalışıldığını söyleyen Prof. Dr. Balık, robotik sistemlerin cerraha çok daha geniş hareket özgürlüğü sunduğunu belirterek, şöyle dedi: "3 boyutlu görüntüleme, el titremesini ortadan kaldıran sistemler ve gelişmiş kontrol mekanizmaları özellikle dar ve derin anatomik bölgelerde büyük avantaj sağlıyor. Her hasta robotik cerrahi için uygun olmayabilir. Yöntem, hastaya ve hastalığa göre seçilmesi gerekir."



KANSER CERRAHİSİNDE 'ALTIN STANDART'

Robotik cerrahinin özellikle prostat, rektum, böbrek ve bazı jinekolojik kanserlerde güçlü bilimsel sonuçlar ortaya koyduğununun altını çizen Prof. Dr. Balık, "Bugün prostat kanserinde robotik cerrahi birçok merkezde 'altın standart' olarak kabul ediliyor. Rektum kanserinde ise dar pelvik alanda sağladığı hassasiyet sayesinde hem tümör temizliği hem de fonksiyon koruma açısından önemli avantajlar sunuyor. Mide kanseri ve seçilmiş akciğer kanseri vakalarında da robotik cerrahi kullanımı giderek artıyor. Teknoloji, özellikle hassas anatomik bölgelerde çok kullanılıyor" dedi.



TÜRKİYE NASIL EĞİTİM MERKEZİ HALİNE GELDİ?

Türkiye'nin robotik cerrahide bölgesel eğitim üssü haline gelmesinde birçok faktörün etkili olduğunu belirten Prof. Dr. Balık, son yıllarda robotik cerrahi sistemlerinin yaygınlaşmasıyla vaka sayısının önemli ölçüde arttığını söyledi. Cerrahların eğitiminde simülasyon merkezleri, kuru laboratuvarlar ve kadavra çalışmalarının önemli yer tuttuğunu belirten Prof. Dr. Balık, "Türkiye artık sadece robotik cerrahi uygulayan bir ülke değil. Avrupa, Balkanlar, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türk Cumhuriyetleri'nden gelen cerrahlar, burada eğitim alıyor. Deneyimli eğitmen kadroları ve güçlü altyapı sayesinde ülkemiz bölgesel bir referans merkezi haline geliyor" diye konuştu.



YABANCI HEKİMLER ÜLKEMİZDE EĞİTİM ALIYOR

Türkiye'ye eğitim amacıyla gelen yabancı hekimlerin sağlık turizmine ve akademik iş birliklerine önemli katkılar sağladığını belirten Prof. Dr. Balık, bu hekimlerin ülkelerine döndüklerinde Türk tıbbının gönüllü temsilcileri haline geldiğini söyleyerek, şöyle dedi: "Türkiye'nin asıl gücü yalnızca robotik ameliyat yapmak değil, dünyanın farklı bölgelerinden gelen cerrahlara eğitim vererek bilgi ve deneyimini paylaşabilmesidir. Bu sayede hem akademik iş birlikleri gelişiyor hem de ülkemizin uluslararası görünürlülüğü artıyor."



YAPAY ZEKA VE ROBOTLAR CERRAHİYİ NASIL DEĞİŞTİRECEK?

Önümüzdeki yıllarda yapay zekâ destekli sistemlerin cerrahinin ayrılmaz bir parçası haline geleceğini de belirten Prof. Dr. Balık, ameliyat öncesi görüntü analizlerinden ameliyat sırasında anatomik yapıların tanınmasına kadar birçok alanda yapay zekâdan yararlanılacağını söyledi. Ameliyat sonrası komplikasyon risklerinin önceden tahmin edilmesi ve cerrahların performanslarının objektif olarak değerlendirilmesinin de mümkün hale geleceğini ifade eden Prof. Dr. Balık, uzaktan robotik cerrahinin teknik olarak mümkün olduğunu ancak bunun yaygınlaşabilmesi için güçlü iletişim altyapısı ve uluslararası hukuki düzenlemelere ihtiyaç bulunduğunu da söyledi.



GELECEKTE TÜRKİYE'NİN ROLÜ DAHA DA GÜÇLENECEK

ROBOTİK cerrahi teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte Türkiye'nin bölgesel eğitim merkezi rolünün daha da güçleneceğini ifade eden Prof. Dr. Balık, yüksek vaka hacmi, deneyimli cerrah kadrosu ve güçlü eğitim altyapısı sayesinde ülkenin uluslararası alanda önemli bir konumda bulunduğunu söyleyerek, şöyle dedi: "Türkiye artık sadece teknolojiyi kullanan değil, aynı zamanda bilgi ve deneyim üreten ve ihraç eden bir ülke haline geliyor. Robotik cerrahinin geleceğinde Türkiye söz sahibi ülkeler arasında yer alacak."