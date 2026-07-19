Bu kitle iyi huylu olsa da görmeyi bozabiliyor

Dünyagöz Etiler Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Samuray Tuncer, gözdeki tümörlerle (kitlelerle) ilgilenen bilim dalı olan 'Oküler Onkoloji' alanında uzman bir hekim. Prof. Dr. Tuncer, "Oküler Onkoloji' gözdeki iyi veya kötü tümörlerle uğraşan bilim dalı. Son yıllarda kanser ve kanser benzeri lezyonların teşhisindeki gelişmeler 'Oküler Onkoloji Bölümü'nün önemini daha da artırıyor" dedi.

İYİ HUYLU AMA...

Prof. Dr. Tuncer ile gözde görünen iyi huylu bir tümör türü olan 'Koroid Hemanjiyomu' hastalığını konuştum. Bakın iyi huylu olmasına rağmen bu hastalığın iyi kontrol edilmezse yol açtığı riskler neler? Prof. Dr. Tuncer, 'Koroid Hemanjiyomu' nun gözün arka bölümünde yer alan ve retina tabakasını besleyen koroid dokusunda gelişebildiğini belirterek, "İyi huylu damarsal bir oluşum olmasına rağmen bazı hastalarda görme fonksiyonlarını etkileyebilir. Hastalık kimi zaman belirti vermeden ilerleyebilirken, retina altında sıvı birikmesi, görme azalması veya görüntüde eğrilme gibi şikâyetlere yol açabilir" diye uyardı.

RETİNAYA ETKİSİ BÜYÜK

'Koroid Hemanjiyomu'nun gözün damarsal tabakası olan koroidde geliştiğini ifade eden Prof. Dr. Tuncer, "Hemanjiom' adı hastalarda tümör veya kanser endişesine neden olabiliyor. Ancak 'Koroid Hemanjiyomu' iyi huylu, damarsal bir oluşumdur. Buna rağmen bulunduğu bölge, büyüklüğü ve retina üzerindeki etkisi nedeniyle görme fonksiyonlarında değişikliklere yol açabilir. Bu nedenle her hastanın kendi klinik bulguları doğrultusunda değerlendirilmesi önemlidir" dedi.

GÖZ DİBİ MUAYENESİ ÖNEMLİ

'Koroid Hemanjiyomu'nun bazı hastalarda rutin göz dibi muayenesi sırasında tesadüfen fark edilebildiğini söyleyen Prof. Dr. Tuncer, şöyle dedi: "Bazı hastalarda ise görme azalması, eğri veya dalgalı görme, görme alanında gölgelenme, ışık çakmaları ve cisimlerin olduğundan farklı algılanması gibi şikâyetler görülebilir." Prof. Dr. Tuncer, görmede yeni başlayan bulanıklık, eğrilme veya görme alanında değişiklik fark eden kişilerin göz muayenesini ertelememesi gerektiğini belirterek, düzenli göz dibi muayenesinin gözün arka bölümünde gelişebilen ve başlangıçta belirti vermeyebilen oluşumların fark edilmesine yardımcı olabileceğini söyledi.



KİŞİYE ÖZEL TEDAVİ

HER hastaya aynı tedavinin uygulanmayabileceğini söyleyen Prof. Dr. Tuncer, şunları söyledi: "Koroid Hemanjiyomu'nda tedavi kararı; hastanın şikâyetleri, tümörün konumu, büyüklüğü ve retina üzerindeki etkisi doğrultusunda verilebilir. Görmeyi etkilemeyen ve sıvı birikimine neden olmayan bazı olgular düzenli kontrollerle takip edilebilirken, görme kaybı veya retina altında sıvı birikimi bulunan hastalarda farklı tedavi seçenekleri değerlendirilebilir. Koroid Hemanjiyomu'nda her hastaya mutlaka tedavi uygulanması gerekmez. Bazı olgularda yalnızca yakın takip yeterli olabilir. Tedavi gereken hastalarda ise fotodinamik tedavi, lazer veya radyoterapi gibi yöntemler hastanın göz yapısı ve klinik bulgularına göre değerlendirilebilir. Burada temel amaç, görme fonksiyonunu korumak ve retina üzerindeki olumsuz etkileri azaltmaya çalışmaktır."



BU BELİRTİLER VARSA DİKKAT!

Tümörün üzerinde veya çevresinde sıvı birikmesinin, retinayı ve özellikle görme merkezini etkilediğini söyleyen Prof. Dr. Tuncer, "Hastalar düz çizgileri eğri görme, görüntünün bir bölümünde bulanıklık veya görme seviyesinde düşüş gibi yakınmalarla başvurabilir. Ancak her hastada aynı belirtiler görülmeyebilir. Bazı olgular uzun süre herhangi bir şikâyete neden olmadan takip edilebilir" diye konuştu.



DOĞRU TANI VE TEDAVİ PLANI

TANI sürecinde göz ultrasonografisi, optik koherens tomografi, fundus anjiyografi ve gerekli görülen diğer görüntüleme yöntemlerinden yararlanılabileceğini belirten Prof. Dr. Tuncer, şöyle dedi: "Bu tetkikler oluşumun yapısı, boyutu, retina ile ilişkisi ve sıvı birikimi olup olmadığı konusunda ayrıntılı bilgi verebilir. Doğru tanı, hem gereksiz kaygının önüne geçilmesi hem de gerekli olgularda uygun takip veya tedavi planının oluşturulması açısından önemlidir."



ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ

GÖZ dibinde görülen lezyonların vücudumuzda oluşan hastalıkların erken dönemde teşhis edilebilmesine olanak sağladığına dikkat çeken Prof. Dr. Tuncer, şöyle dedi: "Göz dibinde farklı birçok lezyon görülebiliyor. Tüm bu tümörler yaşa bağlı olmaksızın ortaya çıkabiliyor. Lezyonların rengi, yerleşim yeri ve büyüklüğü ise tanıda büyük önem taşıyor. Lezyonların büyük çoğunluğu iyi huylu olmakla birlikte, ciddi hastalıkların habercisi de olabiliyor. Bu nedenle de erken teşhis hasta için çoğu zaman hayati önem taşıyabiliyor."



TURUNCU KIRMIZI BİR KİTLE

Kesin tanı için detaylı değerlendirmenin şart olduğunun altını çizen Prof. Dr. Tuncer, şu önemli detaylara dikkat çekti: "Koroid Hemanjiyomu', göz dibi muayenesinde turuncu-kırmızı renkli bir kitle görünümüyle fark edilebilir. Ancak bazı göz içi tümörleri ve retina hastalıklarıyla benzerlik gösterebildiği için tanının oküler onkoloji ve retina alanında deneyimli hekimler tarafından değerlendirilmesi önem taşıyor."