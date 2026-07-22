Sıcaklar ‘beyin sisi’ yapıyor

Çoğu zaman sıcak hava, uykusuzluk ya da yorgunluğa bağlanan unutkanlık ve odaklanamama sorunu 'Beyin sisi' olarak tanımlanıyor. Bu durum altta yatan farklı sağlık sorunlarının da habercisi olabiliyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Selda Özşahin, beyin sisinin geçici bir yorgunluk hissiyle karıştırılmaması gerektiğini belirterek, önemli uyarılarda bulundu.

ZİHİNSEL BULANIKLIK

Beyin sisinin, tıbbi bir hastalık adı olmaktan çok; kişinin zihinsel netliğini kaybetmesi, odaklanmakta zorlanması, düşüncelerini toparlayamaması ve günlük zihinsel performansında belirgin bir düşüş yaşaması olarak tanımlandığını söyleyen Uzm. Dr. Özşahin, şöyle dedi: "Kişi, daha önce kolaylıkla yaptığı işleri yapmakta zorlanabilir, kelime bulmakta güçlük çekebilir, dikkatini sürdüremeyebilir veya sürekli dalgın hissedebilir. Bu durum tek başına bir hastalık değil, farklı nedenlere bağlı olarak gelişebilen bir belirtidir."

MASUM OLMAYABİLİR

Beyin sisinin, çoğu zaman yaşam tarzındaki değişiklikler ve altta yatan nedenin tedavi edilmesiyle düzelebilen bir durum olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Özşahin, "Ancak belirtilerin uzun sürmesi veya giderek şiddetlenmesi halinde, tabloyu yalnızca stres, sıcak hava ya da yoğun iş temposuyla açıklamak doğru değildir. Erken değerlendirme, hem altta yatan nedeni ortaya çıkarabilir hem de tedaviyle kişinin yaşam kalitesi artırılabilir" dedi.

İNMENİN HABERCİSİ OLABİLİR

UZM. Dr. Özşahin, gecikmeden uzman desteği alınması gereken durumları şöyle sıraladı:

■ Beyin sisi dinlenmeyle düzelmiyor, haftalar boyunca devam ediyor ve günlük yaşamı belirgin şekilde etkiliyorsa mutlaka bir nöroloji uzmanına başvurulmalıdır.

■ Özellikle ani gelişen unutkanlık, konuşma bozukluğu, bilinç değişikliği, kişilik değişiklikleri, kol veya bacakta güçsüzlük gibi belirtiler acil değerlendirme gerektirir.

■ Bu bulgular, inme başta olmak üzere ciddi nörolojik hastalıkların habercisi olabilir.



VİTAMİN-MİNERAL EKSİKLİĞİNE DİKKAT

YÜKSEK sıcaklıkların, yetersiz sıvı tüketimi, kalitesiz uyku ve artan yorgunluğun yaz aylarında zihinsel performansı olumsuz etkileyebildiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Özşahin, şunları söyledi: "Ancak bu belirtiler yalnızca sıcak havaya bağlanmamalıdır. Günler ya da haftalar boyunca devam eden odaklanma güçlüğü ve zihinsel bulanıklık, altta yatan farklı sağlık sorunlarının da işareti olabilir. Vitamin ve mineral eksiklikleri de rol oynayabiliyor. B12 vitamini, D vitamini ve demir eksikliği ile omega-3 yetersizliği, beyin sisi benzeri şikâyetlere yol açabilir. Menopoz döneminde kadınlarda daha sık görülebiliyor."



BEYİN SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN...

UZM. Dr. Özşahin, beyin sağlığını desteklemek ve beyin sisi belirtilerini azaltmak için şu önerilerde bulundu:

■ Yeterli uyku; beynin dinlenmesi ve bilişsel fonksiyonların korunması için temel gereksinimdir.

■ Günlük fiziksel aktivite, beyne giden kan akışını artırarak, zihinsel performansı destekler.

■ Su tüketimine dikkat edin. Özellikle yaz aylarında sıvı kaybını önlemek, dikkat ve odaklanmanın korunmasına yardımcı olur.

■ Dengeli beslenin. Omega- 3 yağ asitleri ile B12 ve D vitamini açısından zengin bir beslenme düzeni, beyin fonksiyonlarının desteklenmesine katkı sağlar.

■ Kitap okumak, bulmaca çözmek, yeni hobiler edinmek veya yeni bilgiler öğrenmek bilişsel kapasitenin korunmasına yardımcı olur.

■ Aile ve arkadaşlarla iletişimde kalmak, sosyal aktivitelere katılmak beyin sağlığını olumlu yönde etkiler.

■ Vitamin ve mineral eksikliklerini önemseyin. Uzun süren şikâyetlerde gerekli tetkikleri yaptırın.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör